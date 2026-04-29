Ελληνική Λύση: Όποιος “αντάρτης” βουλευτής της ΝΔ πραγματικά διαφωνεί με την αντιλαϊκή κυβέρνηση, την “ρίχνει”, οτιδήποτε άλλο είναι “παζάρι”
«Βουλευτές, που επί ολόκληρα χρόνια ψηφίζουν όλα τα αντιλαϊκά, αντικοινωνικά και αντεθνικά νομοσχέδια της ΝΔ, σήμερα, βλέποντας την κατάρρευση, παριστάνουν τους “αντάρτες”!», υποστηρίζει η Ελληνική Λύση.
Παράλληλα, το γραφείο Τύπου του κόμματος σημειώνει: «Τους ενημερώνουμε ότι όποιος πραγματικά διαφωνεί με την αντιλαϊκή κυβέρνηση, την “ρίχνει”. ,τιδήποτε άλλο είναι υποκριτικό “παζάρι”, με σκοπό την προσωπική πολιτική επιβίωση και όχι την προάσπιση των Ελλήνων πολιτών».