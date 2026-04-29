Κάλυμνος: Εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ ακρωτηριάστηκε εν ώρα εργασίας

Εργατικό ατύχημα με μια εργαζόμενη να τραυματίζεται βαριά στο χέρι της σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ γνωστής αλυσίδας στην Κάλυμνο την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με την καταγγελία του Εργατικού Κέντρου Βόρειας Δωδεκανήσου, η εργαζόμενη είχε προσληφθεί ως ταμίας, ωστόσο κλήθηκε να εργαστεί στο τμήμα του κρεοπωλείου χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση.

Κατά την ίδια καταγγελία το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη χρήση μηχανής κιμά, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η εργαζόμενη υπέστη ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου και σοβαρές κακώσεις σε άλλα δύο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ το Εργατικό Κέντρο κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο κατάστημα, καταγγέλλοντας εντατικοποίηση της εργασίας και ελλείψεις σε βασικά μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Το σωματείο επισημαίνει επίσης ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι υποστελεχωμένοι, ενώ στην Κάλυμνο δεν λειτουργεί Επιθεώρηση Εργασίας, με αποτέλεσμα το νησί να εξυπηρετείται από την Κω, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τους ελέγχους.

Το Εργατικό Κέντρο ζητά άμεση διερεύνηση του περιστατικού και λήψη μέτρων για την προστασία των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν αλλά για ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τις ελλείψεις στην εργασιακή ασφάλεια.

Πηγή: rodiaki.gr