ΕΟΤ: Δράση για την προβολή Θεσσαλονίκης και Καστοριάς στο σλοβενικό κοινο

Η γνωριμία του σλοβενικού κοινού με τη Θεσσαλονίκη και την Καστοριά ως ιδανικούς city break προορισμούς, οι οποίοι προσφέρουν πληθώρα αυθεντικών εμπειριών που συνδέονται με τον τουρισμό υπαίθρου, το γαστρονομικό και τον πολιτιστικό τουρισμό, ήταν ο στόχος δημοσιογραφικού ταξιδίου (press trip) που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Σερβίας από τις 21 έως τις 25 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο press trip, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης (ΟΤΘ), τον Δήμο Καστοριάς και τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων Καστοριάς, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Εθνικής Ραδιοτηλεόρασης της Σλοβενίας (RTV SLO) και του, εξειδικευμένου στη γαστρονομία, το κρασί και τον τουρισμό, περιοδικού «Pet Zvezdic» (Five Stars), μεταξύ των οποίων η Μarjana Grcman και ο Peter Irman, πρόεδρος και αντιπρόεδρος, αντίστοιχα, της Ένωσης Δημοσιογράφων Τουρισμού της Σλοβενίας.

Κατά την επίσκεψή τους στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη της σλοβενικής αποστολής είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους κυριότερους πολιτιστικούς πόρους της πόλης, όπως την παραδοσιακή αγορά της πόλης και τον ναό του Αγίου Δημητρίου. Ακόμα, επισκέφθηκαν τοπικές αγορές, ενημερώθηκαν για τους τρόπους παρασκευής τοπικών εδεσμάτων (μπουγάτσα, κολοκυθοκεφτέδες κ.ά.) και δοκίμασαν τοπικές ποικιλίες κρασιών, με άξονα το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη περιλαμβάνεται στο δίκτυο των Creative Cities Network for Gastronomy της UNESCO.

Στην Καστοριά ήρθαν σε επαφή με το ξεςωριστό αρχιτεκτονικό ύφος της πόλης, επισκέφθηκαν το Βυζαντινό Μουσείο και τον παραλίμνιο νεολιθικό οικισμό στο Δισπηλιό και πραγματοποίησαν υπαίθριες δραστηριότητες στη λίμνη Ορεστιάδα.

Κατά την αναχώρησή τους από την Ελλάδα, οι Σλοβένοι δημοσιογράφοι δήλωσαν ενθουσιασμένοι από τις δραστηριότητες που μπορεί να πραγματοποιήσει ο επισκέπτης στη Θεσσαλονίκη και τη γαστρονομική σκηνή της, ενώ ιδιαίτερα θετικά σχόλια απέσπασε και η Καστοριά, καθώς χαρακτήρισαν το τοπίο της ως μοναδικής ομορφιάς, το οποίο διαφέρει από τους γνωστότερους ελληνικούς προορισμούς.