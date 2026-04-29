Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στη μητέρα του 5χρονου που έμεινε μόνος στο σπίτι και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί η μητέρα του 5χρονου αγοριού που χθες έμεινε μόνο του στο σπίτι, στη Θεσσαλονίκη, και πετούσε αντικείμενα στον δρόμο από το μπαλκόνι διαμερίσματος 6ου ορόφου πολυκατοικίας, στη Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, στη μητέρα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνου. Η 25χρονη συνελήφθη χθες και σήμερα το πρωί οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του παιδιού μετά τη σύλληψή της ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως έφυγε για λίγη ώρα από το σπίτι προκειμένου να μεταβεί σε κάποιον γιατρό και πως το παιδί δεν θα έμενε μόνο του, αφού είχε ειδοποιήσει μία γυναίκα να αναλάβει τη φύλαξη του 5χρονου γιου της. Η γυναίκα δεν εμφανίστηκε και έτσι ο 5χρονος έμεινε μόνος του στο σπίτι.

Με εντολή εισαγγελέα, το παιδί αποδόθηκε σε άτομα του φιλικού περιβάλλοντος της γυναίκας μέχρι νεωτέρας.

Το περιστατικό έγινε χθες το πρωί. Ο ανήλικος που είχε βγει στο μπαλκόνι έριχνε αρχικά νερό με λάστιχο και μετά συνέχισε πετούσε αντικείμενα στον δρόμο επί περίπου 45 λεπτά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που προσέγγισαν το μπαλκόνι από την ταράτσα. Διασφάλισαν ότι ο ανήλικος δεν κινδυνεύει και στη συνέχεια βρήκαν τη μητέρα του παιδιού και την ειδοποίησαν. Εκείνη επέστρεψε στο σπίτι άμεσα.

“Ξεκίνησε το παιδάκι να ρίχνει νερό με το λάστιχο και φωνάζαμε από κάτω “σταμάτα”, μήπως και κανένας ενήλικας τον καταλάβει. Στη συνέχεια σταμάτησε να ρίχνει νερό και μετά με το που διαπίστωσε ότι δεν έχει άλλο νερό, άρχισε να ρίχνει πράγματα. Σκουπίδια, κουβάδες, πέτρες, ακόμα και… σκούπα ηλεκτρική. Τρομάξαμε πολύ, κάποιοι κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Μάλιστα από ότι είδαμε η Αστυνομία μπήκε από το δίπλα διαμέρισμα για να σταματήσει το παιδί”, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο.