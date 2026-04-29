Τρεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Τρεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στις 10 το πρωί συνταξιούχοι θα συγκεντρωθούν έξω από τον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους ενώ πιθανόν να ακολουθήσει και πορεία διαμαρτυρίας. Αίτημα τους η αύξηση των συντάξεων σε περίοδο συνεχών ανατιμήσεων.

Στις 13:30 στο άγαλμα Βενιζέλου θα συγκεντρωθούν εκπαιδευτικοί για να διαμαρτυρηθούν για πειθαρχικές διώξεις εναντίον συνάδελφων τους.

Στις 17:00 μπροστά από την Τράπεζα της Ελλάδας θα συγκεντρωθούν δανειολήπτες ελβετικού φράγκου στο πλαίσιο πανελλαδικών κινητοποιήσεων.