MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τρεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τρεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στις 10 το πρωί συνταξιούχοι θα συγκεντρωθούν έξω από τον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους ενώ πιθανόν να ακολουθήσει και πορεία διαμαρτυρίας. Αίτημα τους η αύξηση των συντάξεων σε περίοδο συνεχών ανατιμήσεων.

Στις 13:30 στο άγαλμα Βενιζέλου θα συγκεντρωθούν εκπαιδευτικοί για να διαμαρτυρηθούν για πειθαρχικές διώξεις εναντίον συνάδελφων τους.

Στις 17:00 μπροστά από την Τράπεζα της Ελλάδας θα συγκεντρωθούν δανειολήπτες ελβετικού φράγκου στο πλαίσιο πανελλαδικών κινητοποιήσεων.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση των αρχηγών του ΠΑΟΚ με τον Ιβάν Σαββίδη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στη γέφυρα “Μυτιληνάκια” – Κλειστή μια λωρίδα κυκλοφορίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Παπασταύρου: Στην Κροατία για τη Σύνοδο της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: “Θα με δείτε στις ειδήσεις” έλεγε χαμογελαστός ο 89χρονος κατά τη σύλληψή του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κεραμέως για την επίθεση στον ΕΦΚΑ: “Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Κ. Γκιουλέκας: Η Μακεδονία και η Θράκη μπορούν να γίνουν η ατμομηχανή της ανάπτυξης για ολόκληρη την χώρα