Κιλκίς: “Ξήλωσαν” κύκλωμα παράνομης απόρριψης αποβλήτων – Συλλήψεις και εμπλοκή εταιρειών – Δείτε φωτό

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που προέβαιναν σε περιβαλλοντική ρύπανση σε περιοχή του Νομού Κιλκίς προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 68, 39, 51 και 74 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, ενώ σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη οκτώ ατόμων, σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τρεις εκ των συλληφθέντων εντοπίστηκαν το πρωί της Τρίτης σε παλαιό λατομείο της περιοχής, να απορρίπτουν, ως οδηγοί φορτηγών, στερεά, βιομηχανικά και ανεπεξέργαστα πλαστικά απόβλητα. Στον ίδιο χώρο διαπιστώθηκε η ύπαρξη κοιλοτήτων γεμάτων με μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, οι οποίες καλύπτονταν με χώμα μέσω φορτωτή, τον οποίο χειριζόταν ο 74χρονος συλληφθείς.

Από την εξέταση των παραστατικών μεταφοράς προέκυψε ότι αναγραφόταν ψευδές φορτίο, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η παράνομη απόρριψη αποβλήτων φαίνεται να πραγματοποιούνταν συστηματικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η έρευνα αποκάλυψε, επίσης, την εμπλοκή επιπλέον οκτώ ατόμων στην υπόθεση. Συγκεκριμένα, φέρονται να συμμετείχαν τρεις διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών, κατ’ εντολή των οποίων ενεργούσαν οι συλληφθέντες, τρεις νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών που παρήγαγαν τα απόβλητα, καθώς και δύο διευθυντικά στελέχη της εταιρείας που διαχειριζόταν το λατομείο.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.