Θεσσαλονίκη: Ημερίδα χαρακτικής στο πλαίσιο της έκθεσης του Ξενή Σαχίνη “Συν-Πλην-Στην Επιφάνεια” στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο
Στο πλαίσιο της έκθεσης ζωγραφικής και χαρακτικής ΣΥΝ-ΠΛΗΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, του Ξενή Σαχίνη, που λειτουργεί στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης έως τις 8 Μαΐου 2026, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα χαρακτικής, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026.
Την ημερίδα διοργανώνει το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, με ώρα έναρξης 09:15, στην αίθουσα εκδηλώσεων (Γ. Βαφόπουλου 3-5, 4ος όροφος), με τη συμμετοχή καθηγητών χαρακτικής από την Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ Θεσσαλονίκης, της Φλώρινας και των Ιωαννίνων.
Στην εκδήλωση πρόκειται να γίνει αναφορά στην αείμνηστη χαράκτρια, ζωγράφο, ενδυματολόγο Μαρία Γεράρδη Πασσαλή, στην οποία αφιερώνεται η ημερίδα, για την προσφορά της στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου, μετά από πρόταση του Ξενή Σαχίνη, Ομότιμου Καθηγητή Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
Το πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες: https://thessaloniki.gr/?p=1296001
- ΠΑΟΚ μπορείς! Στο Μπιλμπάο για την ευρωπαϊκή κούπα παίζει απόψε ο “Δικέφαλος” – Τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα δείτε τον τελικό
- Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη – Φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ, απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη μία γυναίκα
- Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου και σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης