Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο” και σήμερα στο Θέατρο Αυλαία

Η παράσταση “Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο” και σήμερα στο Θέατρο Αυλαία στη Θεσσαλονίκη.

Μετά την παράσταση ορόσημο «Πετριχώρα, η ιστορία του γιοφυριού της Άρτας» που απέσπασε εγχώρια και διεθνή βραβεία σε λίγους μόνο μήνες, ο Χάρης Θώμος και η δημιουργική ομάδα της Πετριχώρας παρουσιάζουν στο κοινό της Θεσσαλονίκης το νέο έργο «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο». Εμπνευσμένο από τους στίχους του Νίκου Γκάτσου, μας παρουσιάζει την ιστορία ενός νέου που τόλμησε να ονειρευτεί έναν δικαιότερο κόσμο, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σκληρότητά του.

Σε έναν κόσμο που υποφέρει από την αδικία, τη φτώχεια, την ανελευθερία, ένας νεαρός άντρας, ίσως πρίγκιπας της Ανατολής, ίσως πάλι κάποιος που ζει ανάμεσά μας, επιστρέφει στη χώρα του πιστεύοντας ότι θα μπορούσε ν’ αλλάξει τον κόσμο. Θα αναμετρηθεί με τη σκληρή πραγματικότητα, τους απλούς ανθρώπους, την εξουσία, ακόμη και με τους Θεούς, προσπαθώντας να βρει λογική και δικαιοσύνη. Μάταια;

Μπορεί ν΄αλλάξει αυτός ο κόσμος;

Μέσα από μια σκηνική γλώσσα που αντλεί στοιχεία από την παράδοση της Ανατολής και τη δύναμη του Χορού, η παράσταση ξεδιπλώνεται ως μια ζωντανή, σωματική εμπειρία. Το σώμα, ο λόγος και ο ήχος συνυπάρχουν επί σκηνής, δημιουργώντας εικόνες και ρυθμούς που μεταφέρουν τον θεατή σε έναν κόσμο σκληρό και ποιητικό ταυτόχρονα, όπου το προσωπικό όραμα συγκρούεται με τη συλλογική πραγματικότητα.

Η δραματουργία εμπνέεται από τις ιστορίες της λαϊκής μας παράδοσης και τα παραμύθια διαφορετικών πολιτισμών, που θέλουν ένα νέο να αγωνίζεται ενάντια σ’ έναν ισχυρό, απέναντι σ’ ένα ολόκληρο καθεστώς, και να ηττάται.

Από τις Χίλιες και Μία Νύχτες μέχρι τον Κεμάλ σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, από την Αγία Γραφή έως τον Τόμας Μαν και τις Σημειώσεις ενός Απολιτικού, από τον Προμηθέα Δεσμώτη μέχρι τις σύγχρονες διαδηλώσεις ενάντια στην αδικία και τον πόλεμο, το ερώτημα «μπορεί ν’ αλλάξει αυτός ο κόσμος;» παραμένει επίκαιρο και ζωντανό.

Η παράσταση αποτελεί ένα ζωντανό διάλογο μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, ονείρου και πραγματικότητας, ιδεαλισμού και πολιτικής βίας. Δεν επιδιώκει να δώσει απαντήσεις, αλλά να φωτίσει τις αντιφάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης και την αέναη πάλη για δικαιοσύνη· να αναδείξει τους διαχρονικούς συμβολισμούς του ονείρου και της ματαίωσης, της ελπίδας και της ήττας, σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Χάρης Θώμος

Συγγραφή κειμένου: Αμαλία Κοντογιάννη

Επιμέλεια κίνησης: Μαριάνθη Ψωματάκη

Μουσική – Ηχοτοπία: Μάριος Αποστολακούλης

Διδασκαλία παραδοσιακού τραγουδιού: Νατάσα Τσακηρίδου

Σκηνογραφία: Δημήτρης Γεωργόπουλος

Ενδυματολογία: Νεφέλη Νικολαΐδη

Φωτισμοί: Αθηνά Μπανάβα

Βοηθός σκηνοθέτη: Γιούλη Ευθυμίου – Δημήτρης Κρίκος

Φωτογραφίες προώθησης: Γιώργος Ματζάρης

Γραφιστική επιμέλεια – ψηφιακές συνθέσεις: Χάρης Θώμος

Επικοινωνία – Δημόσιες σχέσεις: Μαρία Τότσκα

Παραγωγή: DOT Ensemble ΑΜΚΕ

Επί σκηνής: Ελίνα Αντωνίου, Νεφέλη Γκίκογλου, Δημήτρης Κρίκος, Αριάδνη Κώστα, Γεωργία Ποντσουκτσή, Θάνος Πουμάκης, Θανάσης Τζιντζιός, Χριστίνα Χαλκιά, Ελένη Χριστοφή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δευτέρα 04/05, 11/05 στις 21.15

Τρίτη 05/05, 12/05 στις 21.15

Τετάρτη 29/04, Πέμπτη 06/05 στις 21.15

Θέατρο Αυλαία, Τσιμισκή 136, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια: 55’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Προσφορά Early Bird στα 10€ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων

Κανονικό: 14€

Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, άνω των 65): 11€

Ομαδικό (8+ άτομα): 10€

Ειδικές τιμές για συλλόγους (15+ άτομα): 8€

Αγοράστε το εισιτήριό σας μέσω more.com και στο ταμείο του θεάτρου

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/aytos-pou-ithele-na-allaksei-ton-kosmo

Κρατήσεις στο 231 023 0013