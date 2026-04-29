Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά μετά από αστυνομική επιχείρηση

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών ατόμων.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 38 και 31 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και για μία 44χρονη, η οποία συνελήφθη καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για συναφή αδικήματα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Πληροφοριακών και Ειδικών Δράσεων να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τους κατηγορούμενους σε οικίες της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στην κατοικία του 31χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 12,7 γραμμαρίων. Παράλληλα, ο 38χρονος εντοπίστηκε στον αύλειο χώρο της ίδιας οικίας, εντός ακινητοποιημένου οχήματος, όπου σε σωματικό έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του ποσότητα κάνναβης βάρους 5,2 γραμμαρίων.

Η 44χρονη συνελήφθη στην κατοικία της, καθώς διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε εις βάρος της καταδικαστική απόφαση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, καθώς και για αδικήματα όπως ληστεία, κλοπή και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.