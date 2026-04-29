Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για τον τραυματισμό του 5χρονου σε πισίνα

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά το ατύχημα που σημειώθηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στον Ανισσαρά Χερσονήσου της Κρήτης με έναν 5χρονο να τραυματίζεται σοβαρά και να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Οι αστυνομικοί, που διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί από την Ολλανδία βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένο και αναίσθητο μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου, συνέλαβαν τον 36χρονο πατέρα του, τον 48χρονο προσωρινά υπεύθυνο του ξενοδοχείου, αλλά και τον 27χρονο ναυαγοσώστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, ο ναυαγοσώστης ήταν εκείνος που ανέσυρε το παιδί από την πισίνα και μαζί με άλλο ναυαγοσώστη του ξενοδοχείου του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Tο παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Από τους γιατρούς, όμως, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά και νοσηλεία του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ καθώς φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ αντιμετωπίζει πρόβλημα με πνευμονοθώρακα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Αττική: Διάσωση τεσσάρων κουταβιών που είχαν παγιδευτεί σε σωλήνα στις Αχαρνές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Μετά τα εργατικά δυστυχήματα, ήρθαν και οι αυτοκτονίες – “Μετράμε 8 αυτοχειρίες το 2025 και 4 στις αρχές του 2026”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.: Σύλληψη και κατασχέσεις κάνναβης σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Γιώργος Γιαννόπουλος: Δεν είμαι μίζερος, θέλω να είμαι ελεύθερος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης για τον 89χρονο πιστολέρο: Υπήρξε κενό ασφαλείας στο δικαστήριο αλλά αυτό το περιστατικό ήταν μία εξαίρεση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Παπαζάχος για Σκιάθο: “Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός”