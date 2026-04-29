Τσίπρας: “Ζητείται μια ηθική επανάσταση στην Ελλάδα και ναι μπορούμε να την εγγυηθούμε”

«Γρήγορα θα κάνει ξαστεριά..»! Με αυτή τη φράση ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας έστειλε το μήνυμα από το Ηράκλειο Κρήτης για το νέο πολιτικό φορέα, υπογραμμίζοντας ότι «ενώνουμε δυνάμεις για να αλλάξουμε τη χώρα, για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και θα την αλλάξουμε».

Παράλληλα, τόνισε ότι ζητείται μια «ηθική επανάσταση», η οποία είναι υπαρξιακά αναγκαία σήμερα για την Ελλάδα. «Και ναι, μπορούμε να την εγγυηθούμε», πρόσθεσε.

«Ξέρω και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει πιο δύσκολο έργο από την αλλαγή του κράτους. Πολύ περισσότερο, όταν η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο την απαραίτητη στην εποχή μας ψηφιοποίηση, την αναγκαία αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αφορά και την αλλαγή κατεύθυνσης από ένα κράτος στην υπηρεσία της ολιγαρχίας και των ελίτ, σε ένα κράτος, στην υπηρεσία όλων, στην υπηρεσία της κοινωνίας της προόδου, της συμπερίληψης. Πρέπει όμως να το επιχειρήσουμε και πρέπει με την κινητοποίηση και την συνδρομή της κοινωνίας να τα καταφέρουμε. Είναι όρος επιβίωσης για την πατρίδα μας και για τους ανθρώπους της», σχολιάζοντας και την κουβέντα που γίνεται για το επιτελικό κράτος.

Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη και χρησιμοποίησε βαρείς χαρακτηρισμούς, αναφέροντας ότι «κυβερνάνε με όρους μαφίας». Επισήμανε ότι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι αναγκαία μια ριζική ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, μια υπέρβαση των σημερινών σχηματισμών, «με στόχο έναν προοδευτικό πολύχρωμο, αλλά προγραμματικά συμπαγή, πειθαρχημένο και αποτελεσματικό φορέα».

Σκιαγράφησε τα χαρακτηριστικά που θα έχει το νέο κόμμα, ο νέος πολιτικός φορέας. Όπως σημείωσε, θα συνδυάζει την εμπειρία με τη φρεσκάδα των νέων προσώπων, θα εκφράσει αποτελεσματικά την κυβερνώσα Αριστερά της εποχής μας, «ανοιχτή σε όλους όσοι κατανοούν την ανάγκη της σε όλο το προοδευτικό φάσμα, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και χωρίς αποκλειστικότητες αξιωμάτων. Αυτό προτείνουμε. Αυτό προετοιμάζουμε».

Έθεσε ως στόχους που σηματοδοτεί το νέο εγχείρημα όπως και πριν, το τρίπτυχο «Δημοκρατία, εντιμότητα και δικαιοσύνη» και ανέδειξε το προγραμματικό πλαίσιο και το νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα.

Περιέγραψε την κυβέρνηση της ΝΔ ως μια κυβέρνηση που συμβολίζει «τη φθορά, την αστάθεια, τους κινδύνους και τη διαφθορά». Απέναντι σε αυτή, θέτει σχέδιο για να μπει η χώρα σε μια διαφορετική πορεία, με προοπτική και ασφάλεια για τους πολλούς. Η απάντηση στο πώς θα επιτευχθεί αυτό υπάρχει, είπε, και είναι «η συλλογική βούληση της κοινωνίας που ζητά αλλαγή και πρέπει να μετατραπεί σε ορμητική πολιτική δύναμη».

Και συμπλήρωσε: «Γιατί αν τα δεδομένα μείνουν ίδια, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Η ανακύκλωση της φαυλότητας δεν είναι μοίρα, είναι επιλογή. Γι’ αυτό το καθήκον είναι σαφές:Να αλλάξουμε τα δεδομένα, για να αλλάξουμε την πορεία της χώρας. Να τα αλλάξουμε όλα λοιπόν. Αυτή είναι η δική μας πρόταση.΄Αυτό «φωνάζει» η πραγματικότητα. Τα πολιτικά σχήματα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας. Κυρίως εκείνων των δυνάμεων που θέλουν να εκπροσωπούν».

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και «χρειάζεται σταθερότητα και μια πραγματική κανονικότητα».

Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης. Σημείωσε ότι «η ασύστολη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, η καταβαράθρωση κάθε έννοιας κράτους δικαίου, η εκτίναξη της διαφθοράς αλλά και των ανισοτήτων, δεν είναι κανονικότητα. Ούτε και μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες κοινωνικής εμπιστοσύνης και ειρήνης. Δηλαδή κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας. Σταθερότητα μπορεί να οικοδομήσει μια κυβέρνηση που θα σέβεται τους θεσμούς της δημοκρατίας. Μια κυβέρνηση που θα σέβεται την αυτονομία της δικαιοσύνης. Και όχι ένα καθεστώς αρπαγής, απάτης, ασυδοσίας και αυταρχισμού.

Γιατί αυτοί κυβερνούν πλέον με όρους και κανόνες όχι μιας κυβέρνησης έστω αφοσιωμένης να εξυπηρετεί μεγάλα συμφέροντα. Αλλά με όρους μαφίας.

Είδαμε και το διαβόητο επιτελικό κράτος που εξελίχθηκε σε κράτος εξυπηρετήσεων της οικονομικής και πολιτικής ελίτ. Σε κράτος φθοράς και διαφθοράς».

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι «μια κυβέρνηση βαθιά βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά». Αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο έγκλημα των Τεμπών. «Είδατε την τελευταία απίστευτη εξέλιξη στο σκάνδαλο των υποκλοπών», σημείωσε. Και πρόσθεσε: «Προέκυψαν νέα συγκλονιστικά στοιχεία στη δίκη των τεσσάρων ιδιωτών, ανάμεσά τους και του ιδιοκτήτη της εταιρίας που διέθετε στην Ελλάδα το διαβόητο Predator.

Δύο χιλιάδες σελίδες έστειλε στον Άρειο Πάγο το δικαστήριο που τους καταδίκασε σε βαρύτατες ποινές, ζητώντας περαιτέρω διερεύνηση για εγκληματικές πράξεις, όπως κατασκοπεία. Και εμπλοκή πολιτικών. Και τι έκανε ο διορισμένος από τον κύριο Μητσοτάκη εισαγγελέας του Αρείου Πάγου; Αποφάσισε σε χρόνο μηδέν ότι δεν υπάρχει λόγος να ανοίξει πάλι την υπόθεση.

Μπορεί ο ίδιος ο Ντίλιαν της Intellexa να δήλωσε δημόσια ότι η εταιρία του διαθέτει το λογιστικό παρακολουθήσεων μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικούς οργανισμούς, αλλά η ελληνική Δικαιοσύνη επιμένει ότι «αναντίλεκτα» -δική τους η λέξη- δεν υπάρχει καμμιά εμπλοκή πολιτικών στο σκάνδαλο. Μένω άφωνος, ήταν το σχόλιο του πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου για την απόφαση αυτή. Κι όταν έντιμοι λειτουργοί της Δικαιοσύνης μένουν άφωνοι, εμείς οφείλουμε με όλη μας τη φωνή να καταγγείλουμε και το έγκλημα και τη συγκάλυψη. Όπως και με τα Τέμπη, που ο ίδιος ο πρωθυπουργός έσπευσε από την πρώτη μέρα να αποφανθεί ότι ήταν ανθρώπινο λάθος. Για να ακολουθήσουν οι εξοργιστικές τακτικές του μπαζώματος. Κι όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που κυκλοφορούν χωρίς καμιά ντροπή οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, για να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει κανένα έγκλημα, μόνο ρουσφέτια και εξυπηρετήσεις, που είναι το job description του βουλευτή. Και να επιτεθούν με τον πιο ανοίκειο τρόπο στην Ευρωπαία εισαγγελέα που αποκάλυψε το έγκλημα. Και τόλμησε να διατυπώσει κατηγορίες για διαφθορά, απάτη, κατάχρηση εξουσίας, εμπορία επιρροής. Εκεί έχουμε φτάσει, φίλες και φίλοι. Το έγκλημα ως κανονικότητα. Η διαφθορά ως επάγγελμα. Και η συγκάλυψη ως κανόνας».

Στην προσπάθεια αυτή , που, όπως σημείωσε, είναι «η μόνη που μπορεί να βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο», κάλεσε τις νέες και τους νέους, τους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους, τους αγρότες και τους επαγγελματίες, τους διανοούμενους και τον κόσμο της τέχνης. «Είναι η δική σας προσπάθεια. Κάθε αριστερού, κάθε προοδευτικού, κάθε δημοκράτη και ανήσυχου πολίτη. Και αξίζει τον κόπο και το χρόνο μας», ανέφερε.

Όπως είπε «χρειαζόμαστε ένα άλλο μέλλον για τη χώρα μας, ένα άλλο κράτος, πρώτα απ’ όλα. Αυτό είναι το ήμισυ του παντός».

Στην ομιλία του στο Ηράκλειο Κρήτης ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ περιέγραψε αναλυτικά προγραμματικές θέσεις για την επόμενη μέρα.

Πρότεινε μεταξύ άλλων:

-Δραστική μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης από 13% σε 6%.-μείωση στη φορολογία των καυσίμων.

– φορολογική δικαιοσύνη και αναδιανομή προς όφελος των μη προνομιούχων, με ουσιαστική μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών και της εργασίας με αλλαγή του φορολογικού μίγματος και μετατόπιση του φορολογικού βάρους από την εργασία προς τα πολύ ψηλά εταιρικά κέρδη και τα πολύ υψηλά εισοδήματα.

-Μικρότερους φόρους στη μισθωτή εργασία και δικαιότερους φόρους στη κινητή περιουσία.

-Αλλαγή στην αναλογία έμμεσων – άμεσων φόρων, με μείωση της έμμεσης φορολογίας και θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς για τις υπερκερδοφόρες επιχειρήσεις και τα τεράστια εισοδήματα, που θα διατεθεί στην κάλυψη των στεγαστικών και μορφωτικών αναγκών των νέων ανθρώπων, στα νέα ζευγάρια, αλλά και στην επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε επίσης συγκεκριμένες προτάσεις με δέσμευση για:

α) Την εγγύηση θέσης όλων των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς από την ηλικία των δύο ετών.

β) Την οργανωμένη φροντίδα υπερηλίκων με χρόνια νοσήματα όπως η άνοια -τη φροντίδα των οποίων σήμερα σηκώνουν οι οικογένειες τους.

Πηγή: cnn.gr