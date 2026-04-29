ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Λαζαρίδης που ομολόγησε ότι εξαπάτησε το Δημόσιο, επανήλθε στα social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του

«Ο κ. Λαζαρίδης που ομολόγησε ότι εξαπάτησε το δημόσιο και επί ημέρες προκαλούσε το δημόσιο αίσθημα έχοντας ως κάλυψη ότι είναι το προσωπικό ρουσφέτι του πρωθυπουργού, επανήλθε στην ενεργό δράση … των social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του.

«Καμία έκπληξη», σχολιάζει, «εδώ πρόσβαλε ευθέως την πολιτική διαδρομή ενός ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, στην αξιωματική αντιπολίτευση θα κόλλαγε;».

«Αγαπητέ κ. Λαζαρίδη, έχετε γράμμα», συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας: «Με την πλάτη του κ. Ανδρουλάκη δεν ζημίωσε κανείς το δημόσιο ταμείο και το δημόσιο συμφέρον. Με την πλάτη του πρωθυπουργού στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζημίωσε το δημόσιο συμφέρον πλειάδα στελεχών της παράταξης σας. Όπως και εσείς προσωπικά, που εξαπατήσατε -όπως παραδεχθήκατε μέρα μεσημέρι- το δημόσιο καταλαμβάνοντας θέσεις στο δημόσιο και εισπράττοντας αμοιβές χωρίς τα απαραίτητα πτυχία, μεταπτυχιακά κοκ».

Το ΠΑΣΟΚ ρωτά, απευθυνόμενο στον κ. Λαζαρίδη, σε τι στάδιο βρίσκεται ο καταλογισμός των ποσών που εισέπραξε αχρεωστήτως και «ποιο είναι το ποσό που σε διαφορετική περίπτωση θα έπαιρνε ένας νέος επιστήμονας, ο οποίος δεν είχε μπάρμπα στην Κορώνη;».

