Όταν ο 89χρονος πιστολέρο είχε πάει στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και είχε μιλήσει στις κάμερες – Δείτε βίντεο

Τα βλέμματα της επικαιρότητας είναι στραμμένα από χθες το πρωί στον 89χρονο άνδρα, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και, λίγο αργότερα, στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως. Τελικά, ύστερα από πολύωρη αναζήτηση, συνελήφθη στην Πάτρα.

Ο ηλικιωμένος δεν είναι άγνωστος στο κοινό, καθώς πριν από τρία χρόνια είχε δώσει το «παρών» στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, μιλώντας μάλιστα και στις τηλεοπτικές κάμερες. Σε σχετικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, εμφανίζεται να κρατά μια εικόνα του εκλιπόντος στερεωμένη σε μαγκούρα και να εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια: «Λυπάμαι πολύ. Η σημερινή ημέρα θα έπρεπε να είναι συννεφιασμένη και όχι ηλιόλουστη», ακούγεται να λέει από το Τατόι.

