Εργασίες κοπής πρασίνου και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Εργασίες κοπής πρασίνου στο έρεισμα της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, από τη γέφυρα Δενδροποτάμου μέχρι τον ισόπεδο κόμβο Μελισσίου Πέλλας, θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, από τις 06:30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στα ερείσματα της Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, από τη γέφυρα Δενδροποτάμου (Χ.Θ. 3+500) μέχρι τον ισόπεδο κόμβο Μελισσίου Πέλλας (Χ.Θ. 52+900) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Έδεσσα, με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Την Πέμπτη 30/04/2026 οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στο Νομό Πέλλας.

Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις συγκεκριμένες εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, την Τροχαία Χαλκηδόνας και το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Λίβανος: Τρεις διασώστες σκοτώθηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στο νότιο τμήμα της χώρας – Ο ισραηλινός στρατός ανατίναξε σήραγγες της Χεζμπολάχ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Η στιγμή που ο 89χρονος φεύγει με την καραμπίνα στα χέρια μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού – Βίντεο ντοκουμέντο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη δεν είναι όπως μας συμφέρει, είναι μία και ενιαία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 14 ώρες πριν

Σκιάθος: Η στιγμή που ο ισχυρός σεισμός ταρακουνά το νησί – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Τασούλας: Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Τραυματισμός 54χρονης τουρίστριας στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων – Επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό