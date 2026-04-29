Κρατούμενος χτύπησε αστυνομικό επειδή του πήρε το τσιγάρο σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά
THESTIVAL TEAM
Κρατούμενος επιτέθηκε και χτύπησε αστυνομικό επειδή του πήρε το τσιγάρο από τα χέρια. Το περιστατικό συνέβη μέσα στο σαλόνι πλοίου κατά τη μεταγωγή κρατουμένων από Πειραιά στο Ηράκλειο τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.
Ανάμεσα στους κρατούμενους ήταν και ο συγκεκριμένος ποινικός, ο οποίος, σύμφωνα με το cretalive, κάποια στιγμή ζήτησε να βγει να καπνίσει.
Αστυνομικοί του ζήτησαν, όπως υποστηρίζεται, να κάνει λίγο υπομονή, εκείνος όμως αντέδρασε και άναψε το τσιγάρο στο σαλόνι του πλοίου. Ένας από τους αστυνομικούς πήρε το αναμμένο τσιγάρο καθώς ήταν κλειστός χώρος και ο κρατούμενος νευρίασε.
Περιγράφεται ότι με τις χειροπέδες χτύπησε τον αστυνομικό στο πρόσωπο και του μάτωσε τα χείλη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Νέες και “οικογενειακές” οι περισσότερες γυναικείες επιχειρήσεις σύμφωνα με το Οικονομικό Βαρόμετρο του ΒΕΘ
- Ζαχαριάδης: Ο υδροκεφαλισμός στο Μαξίμου απειλεί τη λειτουργία των θεσμών, την οικονομική προοπτική και στο τέλος την ίδια τη Δημοκρατία
- Κιλκίς: Χειροπέδες σε δύο άτομα για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών