Ηλεία: Σύλληψη 17χρονου που συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε 17χρονος στην Ηλεία, έπειτα από περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας. Ο ανήλικος φέρεται να συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες με μοτοποδήλατο και να αγνόησε σήμα στάσης των αστυνομικών.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε βραδινές ώρες, όταν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου επιχείρησαν να ελέγξουν τον οδηγό. Ο 17χρονος, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του, γεγονός που οδήγησε τελικά στη σύλληψή του.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου, κατηγορούμενη για παραμέληση της εποπτείας του. Η συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται συχνά σε περιπτώσεις όπου ανήλικοι εμπλέκονται σε παραβατικές πράξεις που εγείρουν ζήτημα γονικής ευθύνης.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργούν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση και προχώρησαν στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Το νέο συμβάν στην Ηλεία επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο που εγκυμονούν οι αυτοσχέδιοι αγώνες σε δημόσιους δρόμους, τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για την ανάπτυξη Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης- Ημαθίας- Πέλλας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: “Θα με δείτε στις ειδήσεις” έλεγε χαμογελαστός ο 89χρονος κατά τη σύλληψή του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 52 λεπτά πριν

Κρήτη: Μεθυσμένος χτύπησε Βρετανό τουρίστα με λοστό και τον έστειλε στο νοσοκομείο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ημερίδα χαρακτικής στο πλαίσιο της έκθεσης του Ξενή Σαχίνη “Συν-Πλην-Στην Επιφάνεια” στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Φλωρίδης για 89χρονο πιστολέρο: Aπεδείχθη ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας – Πρέπει να ξαναδούμε τα σχέδια τρωτότητας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο στη Μεσαρά – Στο νοσοκομείο 12χρονη και ο πατέρας της