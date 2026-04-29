Ηλεία: Σύλληψη 17χρονου που συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε 17χρονος στην Ηλεία, έπειτα από περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας. Ο ανήλικος φέρεται να συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες με μοτοποδήλατο και να αγνόησε σήμα στάσης των αστυνομικών.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε βραδινές ώρες, όταν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου επιχείρησαν να ελέγξουν τον οδηγό. Ο 17χρονος, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του, γεγονός που οδήγησε τελικά στη σύλληψή του.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου, κατηγορούμενη για παραμέληση της εποπτείας του. Η συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται συχνά σε περιπτώσεις όπου ανήλικοι εμπλέκονται σε παραβατικές πράξεις που εγείρουν ζήτημα γονικής ευθύνης.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργούν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση και προχώρησαν στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Το νέο συμβάν στην Ηλεία επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο που εγκυμονούν οι αυτοσχέδιοι αγώνες σε δημόσιους δρόμους, τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.