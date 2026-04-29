MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Διαλύθηκε το αυτοκίνητο που συγκρούστηκε με φορτηγό στο φανάρι της Αγχιάλου – Τρομακτικές εικόνες και βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Τρομακτικές εικόνες έρχονται στο φως από την σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου με φορτηγό στο φανάρι της Αγχιάλου.

Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο αλλά και τις φωτογραφίες το αυτοκίνητο της γυναίκας που τραυματίστηκε, έχει σχεδόν διαλυθεί στο μπροστά μέρος και από το μέρος του οδηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό φορτηγό συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με την οδηγό του ΙΧ να εγκλωβίζεται. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες όπου απεγκλώβισαν την γυναίκα με χρήση διασωστικής σειράς.

Η ίδια μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της στο εφημερεύον νοσοκομείο. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Θεσσαλονίκη Τροχαίο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Βέλγιο: Κάθειρξη 10 ετών σε μία πρώην παιδοκόμο για σεξουαλική κακοποίηση βρεφών και πορνογραφία ανηλίκων

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Πηγή Δεβετζή: Βρήκα την ευκαιρία να πάω στην Ιορδανία για να βαπτιστώ, όπως τότε ο Χριστός

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Φυλάκιση 90 ετών και πρόστιμο 320.000 ευρώ σε διακινητή για ναυάγιο στη Λέρο με τέσσερις νεκρούς

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Παπαμιμίκος: Ο ΠΑΟΚ θα παίζει και τη νέα σεζόν στην Τούμπα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Γιάννης Οικονόμου: Δεν ακυρώνουμε το επιτελικό κράτος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 18 ώρες πριν

Δήμαρχος Σκιάθου για τα 4,7 Ρίχτερ στο νησί: “Δεν υπάρχουν ζημιές, είμαστε συνηθισμένοι σε μεγάλους σεισμούς”