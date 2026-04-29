Θεσσαλονίκη: Διαλύθηκε το αυτοκίνητο που συγκρούστηκε με φορτηγό στο φανάρι της Αγχιάλου – Τρομακτικές εικόνες και βίντεο

Τρομακτικές εικόνες έρχονται στο φως από την σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου με φορτηγό στο φανάρι της Αγχιάλου.

Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο αλλά και τις φωτογραφίες το αυτοκίνητο της γυναίκας που τραυματίστηκε, έχει σχεδόν διαλυθεί στο μπροστά μέρος και από το μέρος του οδηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό φορτηγό συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με την οδηγό του ΙΧ να εγκλωβίζεται. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες όπου απεγκλώβισαν την γυναίκα με χρήση διασωστικής σειράς.

Η ίδια μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της στο εφημερεύον νοσοκομείο. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.