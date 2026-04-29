Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες και βαριά “καμπάνα” σε 48χρονο για παράνομη πώληση σκύλου στους Αμπελόκηπους

Στη σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης το πρωί της Τρίτης στην περιοχή των Αμπελοκήπων, για παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς.

Ο άνδρας εντοπίστηκε επ’ αυτοφώρω να προβαίνει σε πώληση σκύλου σε διερχόμενο πολίτη, έναντι του ποσού των 50 ευρώ.

Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ, ενώ το ζώο περισυνελέγη και μεταφέρθηκε σε χώρο φιλοξενίας κατοικιδίων, όπου και θα παραμείνει υπό προστασία.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς επισύρει αυστηρές κυρώσεις, στο πλαίσιο της προστασίας της ευζωίας των ζώων.