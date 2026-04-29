MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοβαρό ατύχημα για ηλικιωμένη στο Πήλιο: Πήγε να κόψει ξύλα με αλυσοπρίονο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Πήλιο όταν μια γυναίκα ηλικίας 85 ετών βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν εξαιρετικά επικίνδυνο τραυματισμό, ενώ επιχειρούσε να κόψει ξύλα με αλυσοπρίονο.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, η ηλικιωμένη, παρά την προχωρημένη ηλικία της, διατηρούσε ενεργό ρόλο στις εργασίες του σπιτιού. Το ατύχημα σημειώθηκε τη στιγμή που χειριζόταν το αλυσοπρίονο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η συσκευή ξέφυγε από τον έλεγχό της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα δάχτυλα του ενός χεριού.

Η αιμορραγία ήταν έντονη και η κατάσταση απαιτούσε άμεση ιατρική παρέμβαση. Η 85χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να αντιμετωπίσουν τα τραύματα και να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη μεταφορά και την άμεση αντίδραση του ιατρικού προσωπικού, η γυναίκα κατάφερε να γλιτώσει τον ακρωτηριασμό. Οι γιατροί προχώρησαν σε συρραφή των τραυμάτων, πραγματοποιώντας αρκετά ράμματα, ενώ η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται πλέον σταθερή και εκτός κινδύνου. Μάλιστα η ηλικιωμένη λίγες ώρες μετά πήρε εξιτήριο, με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να της εξηγούν ότι ήταν πολύ παράτολμο στην ηλικία της να χρησιμοποιήσει αλυσοπρίονο.

Ατύχημα ΕΚΑΒ Πήλιο

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

