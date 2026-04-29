Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη η μητέρα του 5χρονου που πετούσε πράγματα από το μπαλκόνι όσο ήταν μόνος στο σπίτι
Αναβλήθηκε για αύριο, Πέμπτη (30/04) η εκδίκαση της υπόθεσης σε βάρος της 25χρονης μητέρας του πέντε ετών αγοριού που, το πρωί της Τρίτης, πετούσε παιχνίδια και άλλα αντικείμενα από μπαλκόνι έκτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη.
Το δικαστήριο, ήρε την κράτησή της 25χρονης μητέρας, όπως μεταδίδει το protothema.gr
Υπενθυμίζεται πως ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος της 25χρονης μητέρας ποινική δίωξη.
Η γυναίκα, η οποία συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό, διώκεται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
- Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή έρχεται για να ανασάνουν επιτέλους οι πολλοί και όχι οι κολλητοί
- Ο διάλογος του 89χρονου πιστολέρο με τον Εισαγγελέα: “Να σε φοβάμαι;” – “Ναι, θα σε τουφεκίσω κι εσένα”