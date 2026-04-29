MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη η μητέρα του 5χρονου που πετούσε πράγματα από το μπαλκόνι όσο ήταν μόνος στο σπίτι

|
THESTIVAL TEAM

Αναβλήθηκε για αύριο, Πέμπτη (30/04) η εκδίκαση της υπόθεσης σε βάρος της 25χρονης μητέρας του πέντε ετών αγοριού που, το πρωί της Τρίτης, πετούσε παιχνίδια και άλλα αντικείμενα από μπαλκόνι έκτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη. 

Το δικαστήριο, ήρε την κράτησή της 25χρονης μητέρας, όπως μεταδίδει το protothema.gr

Υπενθυμίζεται πως ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος της 25χρονης μητέρας ποινική δίωξη. 

Η γυναίκα, η οποία συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό, διώκεται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

