Τσιτσιπάς: Με πονάει ο αποκλεισμός από τον Ρουντ αλλά μετά από καιρό ένιωσα ο εαυτός μου στο γήπεδο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε την ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη απέναντι στον Κάσπερ Ρουντ, φτάνοντας σε δύο ματς πόιντ, ωστόσο τελικά γνώρισε την ήττα με 2-1 σετ και αποκλείστηκε στη φάση των «16» του Madrid Open.

Παρά τον αποκλεισμό, ο Έλληνας τενίστας έδειξε μετά από καιρό ανταγωνιστικό πρόσωπο σε ένα απαιτητικό ματς, γεγονός που του επέτρεψε να ανέβει πέντε θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, από το Νο80 στο Νο75.

Λίγες ώρες μετά τον αγώνα ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε στα social media ότι τον πονάει αυτή η ήττα αλλά ότι ένιωσε μετά από καιρό ο εαυτός του στο κορτ.

«Χθες ένιωσα ξανά ο εαυτός μου στο γήπεδο, γι’ αυτό και το αποτέλεσμα πονάει. Αλλά καμιά φορά πρέπει να αποδεχτείς τον πόνο μόνο και μόνο για να νιώσεις ζωντανός. Συγχαρητήρια στον Κάσπερ, είναι πρωταθλητής και του εύχομαι ό,τι καλύτερο στην υπεράσπιση του τίτλου του. Το ταξίδι συνεχίζεται στη Ρώμη» έγραψε ο Τσιτσιπάς.

