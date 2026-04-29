Τραμπ: Το Ιράν πρέπει να πει απλώς “παραδινόμαστε” – Πρότεινα στον Πούτιν μικρή εκεχειρία στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη σημερινή (29/04) συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, για την Ουκρανία αλλά και το Ιράν.

Όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε επί 1,5 ώρα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, «πρότεινα μια μικρή εκεχειρία στην Ουκρανία. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση, τον γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό».

Ακόμη αναφέρθηκε και στη Μέση Ανατολή και έκανε γνωστό πως ο Πούτιν θα ήθελε να βοηθήσει, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στους τρόπου με τους οποίους θα μπορούσε να γίνει αυτό.

«Τώρα το Ιράν απλώς πρέπει να πει «παραδιδόμαστε» διεμήνυσε. «Το Ιράν έχει διανύσει μεγάλη απόσταση· το ερώτημα είναι αν θα προχωρήσει αρκετά» δήλωσε με νόημα ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Το Ιράν έχει μικρό ποσοστό εγκαταστάσεων κατασκευής πυραύλων» είπε.

Χαρακτήρισε επίσης «σπουδαία» την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC και τον OPEC+.

Σχετικά με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δήλωσε ότι «είναι καλή στιγμή να μειώσουμε τα επιτόκια», η Fed διατήρησε τα επιτόκια σταθερά.

«Όχι» στην πρόταση του Ιράν – Διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό μέχρι να υπάρξει συμφωνία για τα πυρηνικά

O Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέχρι το καθεστώς να πει ναι σε μια συμφωνία που θα απαντά στις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σε συνέντευξή του στο Channel 12.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο, τα σχόλια του Τραμπ συνιστούν απόρριψη της ιρανικής πρότασης που διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και περιελάμβανε την επίτευξη συμφωνίας για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού πρώτα, αναβάλλοντας παράλληλα τις πυρηνικές συνομιλίες για μεταγενέστερο στάδιο.

Μπορεί να παραταθεί για πολλούς μήνες ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε την Τρίτη με κορυφαία στελέχη της Chevron και άλλων ενεργειακών εταιρειών, προκειμένου να εξετάσουν πιθανά μέτρα σταθεροποίησης των αγορών πετρελαίου, σε περίπτωση που παραταθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων για μήνες, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο Reuters.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ, στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), στη ναυτιλία και στο φυσικό αέριο, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος. Στόχος ήταν η αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Εκπρόσωπος της Chevron επιβεβαίωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μάικ Γουίρθ, συμμετείχε στη συνάντηση, προκειμένου να συζητήσει τις αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, η προσωπάρχης του Τραμπ Σούζι Γουάιλς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ. Η συνάντηση αποκαλύφθηκε αρχικά από το Axios.

Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν σημαντικό πολιτικό κίνδυνο για τους Ρεπουμπλικάνους εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών (midterms) του Κογκρέσου τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, «όλα τα στελέχη μίλησαν με ενθουσιασμό για τις ενέργειες που έχει κάνει ο πρόεδρος Τραμπ για να απελευθερώσει την αμερικανική ενεργειακή κυριαρχία και δήλωσαν ότι ο Πρόεδρος κάνει όλα τα σωστά πράγματα αυτή τη στιγμή».

Πεντάγωνο: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει στις ΗΠΑ 25 δισ. δολάρια

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έχει κοστίσει έως σήμερα 25 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δήλωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Πενταγώνου, ο οποίος παρουσίασε για πρώτη φορά επίσημη εκτίμηση του οικονομικού βάρους της σύγκρουσης.

Ο Τζουλς Χερστ, που ασκεί καθήκοντα ελεγκτή, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά την προμήθεια πυρομαχικών.

Το συνολικό κόστος του πολέμου αποτελούσε μέχρι πρόσφατα ασαφές ζήτημα για το Κογκρέσο και έχει εξελιχθεί σε θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Η συζήτηση εντείνεται, καθώς εξετάζεται το αίτημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027.

Απαντώντας στην ενημέρωση, ο βουλευτής Άνταμ Σμιθ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή, υπογράμμισε ότι το Κογκρέσο ζητούσε επίμονα διαφάνεια σχετικά με τις δαπάνες του πολέμου. «Χαίρομαι που δώσατε αυτή την απάντηση, γιατί το ζητάμε εδώ και πολύ καιρό χωρίς να έχουμε λάβει αριθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι σήμερα, 13 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση, η οποία βρίσκεται υπό εύθραυστη εκεχειρία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και τις τελευταίες εβδομάδες τηρούν μία εύθραυστη εκεχειρία.

Καλεί σε ενότητα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Γαλιμπάφ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ απηύθυνε σήμερα έκκληση για «ενότητα» απέναντι στις ΗΠΑ, οι οποίες με τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλλει κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως είπε ο Γαλιμπάφ, στοχεύουν στη δημιουργία «εσωτερικών διχασμών» και στο να «διαλύσουν» εκ των έσω το Ιράν.

«Ο εχθρός έχει περάσει σε μια νέα φάση και θέλει να ενεργοποιήσει την οικονομική πίεση και τις εσωτερικές διαιρέσεις μέσω του ναυτικού αποκλεισμού (των ιρανικών λιμανιών) και μια εκστρατεία μέσω των μέσων ενημέρωσης, για να μας αποδυναμώσει ή ακόμα και να μας οδηγήσει σε κατάρρευση εκ των έσω», δήλωσε ο Γαλιμπάφ, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.