Ρωσία: Τρεις νεκροί από ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο στην περιοχή του Μπέλγκοροντ

Τρεις επιβάτες ενός μίνι λεωφορείου σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης αυτής της ρωσικής περιφέρειας.

«Ο εχθρός έπληξε σκόπιμα ένα λεωφορείο με επιβάτες στο χωριό Βοζνεσένοφκα» έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλαντκόφ. «Τρεις γυναίκες σκοτώθηκαν επί τόπου», πρόσθεσε.

Από τους οκτώ τραυματίες, οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Μια φωτογραφία που ανάρτησε ο κυβερνήτης δείχνει ένα μικρό λεωφορείο με σπασμένα τζάμια και με θραύσματα στα σκαλοπάτια της πόρτας επιβίβασης.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία βομβαρδίζει συνεχώς το ουκρανικό έδαφος και κυρίως τις υποδομές της χώρας. Σε αντίποινα, το Κίεβο πλήττει στόχους στη Ρωσία, διαβεβαιώνοντας ότι προτεραιότητά του είναι οι στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές, ώστε να περιορίσει τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

