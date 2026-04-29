“Αν ήθελα να σκοτώσω θα το είχα κάνει, σχεδίασα την επίθεση” – Όσα είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος πιστολέρο

Τη δική του εκδοχή στους αστυνομικούς έδωσε ο 89χρονος πιστολέρο για τις δύο ένοπλες επιθέσεις στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως, στην Αθήνα, με συνέπεια πέντε άτομα να τραυματιστούν. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε ξενοδοχείο στην Πάτρα.

Λεπτομέρειες σχετικά με το πώς κινήθηκε μέχρι να φτάσει στο σημείο να πυροβολήσει στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως, έδωσε ο 89χρονος άνδρας στην απολογία του στους αστυνομικούς, την οποία φέρνει στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr.

Ο ηλικιωμένος Παναγιώτης Κ. ο οποίος είπε στον εισαγγελέα πως «θα έπρεπε να τον φοβάται» αφού «θα τουφεκίσει και αυτόν», έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη (30/4), ομολόγησε ενώπιον των αστυνομικών που τον συνέλαβαν πως είχε σχεδιάσει να επιτεθεί πριν από τα Χριστούγεννα και πως ήθελε να είναι χειμώνας για να κρύψει την κοντόκαννη καραμπίνα στην καπαρντίνα του, την οποία είχε αγοράσει έναντι 1.500 ευρώ από Ρομά στην επαρχία.

«Είχα σχεδιάσει πριν από τα Χριστούγεννα να πάω στο ΙΚΑ, στο Εφετείο και στο Στρασβούργο να πυροβολήσω χωρίς όμως να θέλω να σκοτώσω κάποιον. Ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καπαρντίνα να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καπαρντίνα αποφάσισα να πάω», ισχυρίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr.

Για την κοντόκαννη καραμπίνα με την οποία άνοιξε πυρ, υποστήριξε πως την αγόρασε για 1.500 ευρώ «πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, από κάτι γύφτους στο χωριό μου και εγώ την έκοψα, ξέρω γιατί ήμουν μηχανικός, δούλεψα σε εργοστάσιο και στην Αμερική, άνοιξα δικό μου μηχανουργείο. Έκοψα το κοντάκι και την κάννη και άλλαξα το κλείστρο».

Όσο για το περίστροφο που είχε όταν συνελήφθη, «το αγόρασα 2.000 ευρώ μαζί με τις σφαίρες, δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, πάλι από κάτι γύφτους στο χωριό μου, μου έφεραν δυο-τρία για να διαλέξω και αγόρασα αυτό που βρήκατε πάνω μου, αυτό όμως δεν το πείραξα, το αγόρασα όπως το βρήκατε. Είχα ρίξει στα χωράφια μου στο σπίτι στο χωριό και με τα δύο όπλα».

Στον ΕΦΚΑ «πυροβόλησα για να κάνω ντόρο»

Ο ίδιος υποστήριξε ενώπιον των αστυνομικών πως είχε τηλεφωνήσει για ταξί που είχε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για να τον πάρει από το σπίτι του το πρωί της επίθεσης, περί τις 08:30-09:00. «Με πήρε, μαζί μου είχα και μία βαλίτσα με ρούχα και με πήγε στο ΙΚΑ. Πέρασα την είσοδο χωρίς κάποιο έλεγχο, ο φύλακας ήταν εκεί αλλά δεν με έλεγξε, μίλαγε με άλλα άτομα».

«Είχα πάει και δύο φορές την προηγούμενη εβδομάδα αλλά δεν θυμάμαι ποιες ημέρες και είχα δει ότι δεν ζητάει ταυτότητα. Τους είχα πάει ένα φάκελο με αποκόμματα εφημερίδων και την επόμενη μέρα με άλλο φάκελο την επιστολή μου. Θύμωσε η διευθύντρια γιατί τους έβριζα και ότι ήμουν διατεθειμένος να τους ντουφεκίσω και δεν μου μιλούσαν. Έφυγα και αποφάσισα να πάω σήμερα όπως σας είπα. Ανέβηκα στον 4ο όροφο και πυροβόλησα δύο φορές τους υπαλλήλους, όχι για να τους σκοτώσω, αλλά για να κάνω ντόρο», ισχυρίστηκε ενώπιον των αστυνομικών.

Στο Πρωτοδικείο «αν ήθελα να τους σκοτώσω, θα μπορούσα να το κάνω εύκολα»

«Βγαίνοντας από τον ΕΦΚΑ, έψαξα το ταξί που με πήγε, αλλά δεν τον βρήκα και πήρα άλλο ταξί για το Εφετείο. Πήνα στο Εφετείο και έκανα το ίδιο. Και εκεί δεν ήθελα να σκοτώσω κανένα και πυροβόλησα στα πόδια. Αν ήθελα να τους σκοτώσω, θα μπορούσα να το κάνω εύκολα», ισχυρίστηκε. Ο 89χρονος ανέφερε πως μπήκε στα δικαστήρια «από εκεί που μπαίνουν οι πολλοί».

«Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει δυο-τρεις φορές και είδα ότι δεν υπήρχαν φύλακες διάλεξα το ευκολότερο γραφείο, που ήταν ευθεία μπροστά. Μπήκα, τους πυροβόλησα τρεις φορές, άφησα το όπλο στον πάγκο από έξω γιατί δεν το χρειαζόμουν πια και έφυγα. Πριν μπω, πέταξα περίπου 5-10 φυσίγγια, δεν θυμάμαι ακριβώς, πίσω από κάτι τσίγκους στην είσοδο του Εφετείου που έχει κάτι φυτά. Μετά όταν έφευγα ξέχασα να ρίξω τα γράμματα μέσα και γύρισα και τα πέταξα στο γρασίδι», συμπλήρωσε.

Πήγε στην Πάτρα με 300 ευρώ

«Όταν βγήκα από το Εφετείο πήρα ταξί που περνούσε και του είπα να με πάει στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας στον Κηφισό. Είπα στον οδηγό ότι ήθελα να πάω στη Καλαμάτα, αλλά εγώ ήθελα να πάω στην Πάτρα. Στο δρόμο, κουβέντα στη κουβέντα, ρώτησα το ταξιτζή πόσα ήθελε να με πάει στην Πάτρα, μου είπε 250, του έδωσα 300 και με πήγε. Με άφησε στο καινούργιο λιμάνι και έβγαλα εισιτήριο για σήμερα το βράδυ να πάω στην Ανκόνα», ισχυρίστηκε.

«Ήθελα να τουφεκίσω τους υπαλλήλους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο»

Στη συνέχεια «προσπάθησα να κάνω ανάληψη από το ΑΤΜ, όμως δεν τα κατάφερα. Χτύπησα την πόρτα και η υπάλληλος μου είπε ότι δεν γινόταν από το μηχάνημα και έπρεπε να πάω αύριο. Πήγα σε ένα πρακτορείο και άλλαξα το εισιτήριο μου για αύριο. Ήθελα να πάω στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για να ντουφεκίσω και τους υπαλλήλους εκεί, γιατί μου έστειλαν ένα γράμμα και με κορόιδευαν και αυτοί».

«Πήγα σε ξενοδοχείο για να ξεκουραστώ, αλλά δεν είχε δωμάτιο και μου είπαν να ξαπλώσω στο καναπέ για να ξεκουραστώ και ξάπλωσα για καμιά ώρα. Σκέφτηκα ότι εάν αύριο δεν μου έδινε χρήματα η τράπεζα, έχω λογαριασμό σε δολάρια αλλά δεν είχα μαζί μου τον αριθμό του λογαριασμού, θα έχανα το καράβι, είχα ρίξει τις ντουφεκιές μου και είτε θα πήγαινα φυλακή στη Γαλλία ή στην Ελλάδα, αποφάσισα να πάω στα ΚΤΕΛ και να πάω στο χωριό μου. Μόλις βγήκα από το ξενοδοχείο με έπιασαν οι αστυνομικοί. Πάνω μου είχα το περίστροφο και 10 σφαίρες», ισχυρίστηκε.