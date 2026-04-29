Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. στήριξαν 312 παιδιά τις Ημέρες του Πάσχα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πασχαλινή δράση «Νονός για κάθε Παιδί», που υλοποιήθηκε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, σε συνεργασία με τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., προσφέροντας ουσιαστική στήριξη σε 312 παιδιά ευάλωτων οικογενειών στις περιοχές της Άρτας, των Ιωαννίνων και της Ξάνθης.

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η υποστήριξη ανήλικων παιδιών από οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες, αναδεικνύοντας παράλληλα τη διαχρονική δέσμευση της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες με πράξεις ουσίας και κοινωνική υπευθυνότητα.

Στο πλαίσιο της δράσης, τα παιδιά έλαβαν δωροεπιταγές και πασχαλινά είδη, ενώ είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν καταστήματα Μασούτης και να επιλέξουν τα δώρα τους μέσα σε ένα ασφαλές και γιορτινό περιβάλλον. Η δυνατότητα της προσωπικής επιλογής αποτέλεσε βασικό στοιχείο της εμπειρίας, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και την αίσθηση συμμετοχής, ενώ παράλληλα προσέφερε στιγμές χαράς και κανονικότητας.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., κ. Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, ανέφερε: «Η δράση που πραγματοποιήσαμε φέτος το Πάσχα, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, χάρισε πολλά χαμόγελα στα παιδιά και τις οικογένειές τους. Αυτός ήταν άλλωστε και ο στόχος μας. Είχαν τη δυνατότητα να έρθουν στα καταστήματά μας, να διαλέξουν μόνα τους τα δώρα τους και να ζήσουν μια γιορτινή εμπειρία, όπως αξίζει σε όλα τα παιδιά. Δημιουργήσαμε μια χαρούμενη παιδική ανάμνηση, δίνοντάς τους χώρο και χρόνο να απολαύσουν μια δική τους στιγμή. Σε μια χρονιά ορόσημο, κατά την οποία η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε.»

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, δήλωσε: «Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ευχαριστεί θερμά την Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. για τη γενναία δωρεά που ενίσχυσε καθοριστικά το πολύπλευρο ανθρωπιστικό έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προσφέροντας χαρά, ελπίδα και αισιοδοξία σε 312 παιδιά σε περιοχές της Άρτας, των Ιωαννίνων και της Ξάνθης, τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα. Η μεγάλη αυτή δωρεά αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του τεράστιου ανθρωπιστικού, αλληλέγγυου και αλτρουιστικού έργου του Ε.Ε.Σ. προς ενίσχυση των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων της χώρας. Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε την αγαθοποιό δυναμική μας με τον ίδιο ζήλο και αυταπάρνηση. Παράλληλα, θα πρέπει να επισημανθεί η μεγάλη διαχρονικά ανθρωπιστική, αλτρουιστική, αλληλέγγυα κοινωνική προσφορά της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., η οποία αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.»

Η συνεργασία αυτή σχεδιάστηκε με γνώμονα τις αυξανόμενες ανάγκες των ευάλωτων οικογενειών, ιδιαίτερα σε περιόδους όπως το Πάσχα, όπου οι κοινωνικές ανισότητες καθίστανται πιο έντονες. Σε αυτό το πλαίσιο, η δράση συνδύασε την άμεση υλική ενίσχυση με έναν ισχυρό συμβολισμό φροντίδας, ενισχύοντας όχι μόνο την καθημερινότητα των παιδιών αλλά και τη συναισθηματική τους ενδυνάμωση.