Ακύλας: Ήμουν ένα παιδί από τις Σέρρες χωρίς καμία γνωριμία ή πορτοφόλι και κατάφερα αυτό που κάνω

Στην πορεία του, ξεκινώντας από τις Σέρρες χωρίς κάποιο οικονομικό υπόβαθρό, αναφέρθηκε ο Ακύλας, επισημαίνοντας ότι με πίστη στον εαυτό του κατάφερε να φτάσει στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα.

Ο τραγουδιστής λίγο πριν αναχωρήσει για τη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026, βρέθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου, στο πάρτι της ελληνικής αποστολής, στην αυστριακή πρεσβευτική κατοικία.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης, ο Ακύλας έστειλε ένα μήνυμα στα νέα παιδιά, παρακινώντας τα με βάση το δικό του παράδειγμα, να μην εγκαταλείπουν τα όνειρά τους.

Πιο αναλυτικά, ο καλλιτέχνης είπε: «Το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλω να μεταδώσω, είναι το ότι ήμουν ένα παιδί από τις Σέρρες, χωρίς καμία γνωριμία, χωρίς κανέναν γνωστό, χωρίς κανένα πορτοφόλι, και κατάφερα να κάνω αυτό που κάνω, γιατί πίστεψα πολύ στον εαυτό μου και δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Και αυτό θέλω να το περάσω σε όλα τα παιδιά εκεί έξω που έχουν όνειρα, να συνεχίζουν να κάνουν όνειρα και να τα κυνηγάνε. Γιατί όλα είναι πιθανά, αν βρεις πραγματικά αυτό που αγαπάς και εξελίξεις φυσικά τον εαυτό σου, έτσι;»

