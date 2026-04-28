MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σουδάν: Τουλάχιστον 11 νεκροί εξαιτίας επιδρομής drones στο νότιο τμήμα της χώρας

|
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην πόλη Ραμπάκ του νότιου Σουδάν, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από νοσοκομείο και τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν ένοπλη ομάδα που πολεμά στο πλευρό του σουδανικού στρατού εναντίον των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Στις φλόγες τυλίχθηκαν αρκετά οχήματα, εκ των οποίων ορισμένα μετέφεραν όπλα και πυρομαχικά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Η ένοπλη σύρραξη που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 και, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πυροδότησε «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως», έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει υποχρεώσει πάνω από 13 εκατομμύρια κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

