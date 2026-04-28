Η διεθνής διαιτητής Ελένη Αντωνίου στην ομάδα η οποία συνέλαβε τον 89χρονο “πιστολέρο”

Συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος που πραγματοποίησε τις ένοπλες επιθέσεις στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στα δικαστήρια της Λουκάρεως.

Στην επιχείρηση σύλληψης συμμετείχε, σύμφωνα με το pelop.gr, και η διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου Ελένη Αντωνίου, που ανήκει στην ΕΠΣ Αχαΐας. Μάλιστα, έχει οριστεί να διευθύνει τον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών της ΕΠΣ Αχαΐας ανάμεσα στον Ατρόμητο Πατρών και τη Θύελλα που θα διεξαχθεί αύριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο 89χρονος έφθασε στο ξενοδοχείο κάθισε στον χώρο υποδοχής και εκείνη τη στιγμή υπάλληλοι τον αναγνώρισαν και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Επειτα από λίγο έφθασαν στο ξενοδοχείο αστυνομικοί της Αμεσης Δράσης και προχώρησαν στη σύλληψή του.