Κ. Βελόπουλος: Παρανομία και αταξία με την κυβέρνηση της ΝΔ

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή τους πυροβολισμούς από έναν 89χρονο στα γραφεία του ΕΦΚΑ και το Εφετείο Αθηνών, με συνέπεια 5 άνθρωποι να τραυματιστούν.

«Τα όσα συνέβησαν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με έναν 90χρονο να πυροβολεί, να τραυματίζει, την αστυνομία ανίκανη να ακολουθήσει και να συλλάβει τον συγκεκριμένο άνθρωπο, αποδεικνύουν κάτι πάρα πολύ απλό. Όχι δεν υπάρχει νόμος και τάξη, αλλά υπάρχει παρανομία και αταξία με την κυβέρνηση της ΝΔ», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή τους πυροβολισμούς ηλικιωμένου, το πρωί, στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο, με απολογισμό πέντε τραυματίες.