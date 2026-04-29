Αύγουστος Κορτώ: Έτρωγα κράξιμο από τους ίδιους συμμαθητές με τους οποίους είχαμε παρεμπιπτόντως και ευκαιριακές επαφές

Για τον λόγο για τον οποίο ξεκίνησε να γράφει με ψευδώνυμο, για το bullying που δέχθηκε με αφορμή τη σεξουαλική του ταυτότητα αλλά και για τις σκέψεις να αποκτήσουν παιδιά με τον σύζυγό του μίλησε ο Αύγουστος Κορτώ.

Όσον αφορά τον λόγο που αποφάσισε να γράφει με ψευδώνυμο, ο Αύγουστος Κορτώ είπε στην εκπομπή Πορτατίφ του ΚΡΗΤΗ TV «το να σε αντιμετωπίζουνε ακόμα και ως συγγραφικό παρατράγουδο είναι κάτι. Είναι μια μικρή λύτρωση, μια ελαφρότητα και είχα πάντοτε ανάγκη την ελαφρότητα γιατί η υπόλοιπη ζωή μου ήτανε βαριά και ασήκωτη. Φτάνει που στα μάτια τους ήμουνα, επειδή ήμουνα και gay, “ο χοντρός μαλλιαρός ανώμαλος”. Δεν χρειαζόταν να είμαι “ο χοντρός μαλλιαρός ανώμαλος, που γράφει ανωμαλίες”. Οπότε αποφάσισα να μη χρησιμοποιήσω φωτογραφία μου στο βιβλίο και να το δημοσιοποιήσω με ψευδώνυμο».

Μιλώντας, δε, για το bullying για τη σεξουαλική του ταυτότητα περιέγραψε ότι «το δύσκολο ήταν στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Έτρωγα κράξιμο από τους ίδιους συμμαθητές με τους οποίους είχαμε παρεμπιπτόντως και ευκαιριακές επαφές. Αυτά γίνονται στα σχολεία και το πιο αστείο είναι να βλέπεις ότι ο ένας από τους δύο βγαίνει μετά και κράζει αυτόν με τον οποίο έγινε. Δηλαδή τρελά πράγματα. Όσο και να με πλήγωνε, εκείνη τη στιγμή που συνέβαινε είχα πολύ σημαντικότερα προβλήματα. Το ότι ήμουνα αδερφή που την έκραζαν και που ένιωθε μόνη και που πίστευα ότι θα πορευτώ σε όλη μου τη ζωή μόνος, εκείνη τη στιγμή δεν με αφορούσε. Σε ποιον να μιλήσω το 1994 στη Θεσσαλονίκη; Ένιωθα τελείως μόνος. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα μέσω του Internet να κάνουμε παιδιά στα 14 να νιώσουνε πολύ λιγότερα μόνα από ότι ένιωθα εγώ τότε και πρέπει να το κάνουμε. Είναι χρέος μας».

Στην ερώτηση, τέλος, αν είχε σκεφτεί να αποκτήσει παιδιά με τον σύζυγό του, ο συγγραφέας απάντησε «το είχαμε σκεφτεί αλλά δεν θα ρίσκαρα ποτέ τα δικά μου γονίδια. Στην διπολική διαταραχή υπάρχει μια προδιάθεση της τάξεως του 80% και δεν θα ήθελα να φέρω στον κόσμο ένα παιδί το οποίο θα ταλαιπωρηθεί όπως εγώ. Δεν θεωρώ πως είμαι φτιαγμένος για τα χρέη του πατέρα. Ο Τάσος θα ήταν, αλλά εγώ δεν θα ήμουνα καλός πατέρας. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι φτιαγμένοι για παιδιά. Δε χρειάζεται όλοι οι άνθρωποι να γίνουν γονείς».