Ο Τραμπ απορρίπτει την ιρανική πρόταση: Δεν θα άρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό χωρίς συμφωνία για τα πυρηνικά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, σε συνέντευξή του στο Channel 12.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως η Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να άρουν τα μέτρα κατά της Τεχεράνης, εκφράζοντας την άποψη ότι ο ναυτικός αποκλεισμός αποτελεί πιο αποδοτικό εργαλείο πίεσης από μια στρατιωτική επέμβαση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι πιο αποτελεσματικός ακόμη και από τους βομβαρδισμούς, σημειώνοντας παράλληλα ότι η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε έντονη πίεση.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει άμεσα συμφωνία για να τερματιστεί ο αποκλεισμός, ενώ προειδοποίησε για σημαντικές συνέπειες στον ενεργειακό τομέα, επισημαίνοντας ότι οι ενεργειακές υποδομές ενδέχεται να καταρρεύσουν σύντομα αν συνεχιστούν οι περιορισμοί στις εξαγωγές πετρελαίου.

Νωρίτερα το Ιράν προειδοποίησε ότι θα αναλάβει «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» κατά της συνεχιζόμενης κατάσχεσης από τις ΗΠΑ πλοίων που συνδέονται με την Ισλαμική Δημοκρατία, όπως μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV, επικαλούμενο μια υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο, οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, συνιστούν απόρριψη της ιρανικής πρότασης που διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και περιελάμβανε την επίτευξη συμφωνίας για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού πρώτα, αναβάλλοντας παράλληλα τις συνομιλίες για τα πυρηνικά σε μεταγενέστερο στάδιο.