Εύβοια: Νταλίκα σφήνωσε και έκοψαν κάγκελο για να περάσει

Από λάθος του GPS, οδηγός νταλίκας κατάφερε και σφήνωσε σε δρόμο στο Αλιβέρι της Εύβοιας, το μεσημέρι της Τετάρτης (29.04.2026).

Το απίστευτο περιστατικό στην Εύβοια, προκάλεσε ένας Γερμανός οδηγός νταλίκας λόγω λάθους του GPS.

Τελικά μετά από ώρα, αναγκάστηκαν και έκοψαν το κάγκελο και απελευθερώθηκε η νταλίκα αλλά και η κυκλοφορία των οχημάτων που είχε σταματήσει, σύμφωνα με το eviaonline.