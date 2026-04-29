Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση συνταξιούχων έξω από τον ΕΦΚΑ για τα αναδρομικά – Φωτό και βίντεο

THESTIVAL TEAM

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν περίπου 200 συνταξιούχοι έξω από το παράρτημα του ΕΦΚΑ στην οδό Αριστοτέλους, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας την καταβολή αναδρομικών που εκκρεμούν σε δεκάδες υποθέσεις.

Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις καθυστερήσεις στην απονομή των ποσών, τονίζοντας ότι πρόκειται για χρήματα που δικαιούνται εδώ και χρόνια. Όπως υποστήριξαν, πολλές υποθέσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι συνταξιούχοι κρατούσαν πανό και φώναζαν συνθήματα, ζητώντας άμεση επίλυση των προβλημάτων και επιτάχυνση των διαδικασιών από τον ΕΦΚΑ. Εκπρόσωποί τους ανέφεραν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Θεσσαλονίκη

