Κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα για όλους από σήμερα στον Δήμο Παύλου Μελά

Ο Δήμος Παύλου Μελά θέτει σε λειτουργία ένα σύγχρονο, πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες μια άμεση, εύχρηστη και οικονομική επιλογή μετακίνησης μέσα στην πόλη. Η νέα υπηρεσία ενισχύει τις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, συμβάλλει στη μείωση των ρύπων, στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου και στην ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ενώ παράλληλα προάγει την καθημερινή άσκηση και την ευεξία των πολιτών.

Το σύστημα περιλαμβάνει 55 ηλεκτρικά ποδήλατα, ειδικής κατασκευής για χρήση στον αστικό ιστό, διαθέσιμα αποκλειστικά για πολίτες άνω των 18 ετών. Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής easybike Pavlos Melas, η οποία διατίθεται για κινητές συσκευές Android και iOS. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν το ποδήλατο για έως τέσσερις ώρες ανά ενοικίαση.

Η εφαρμογή χρήσης του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Παύλου Μελά είναι διαθέσιμη στους παρακάτω συνδέσμους.

Για κινητές συσκευές Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.brainbox.kapepavlosmelas

Για κινητές συσκευές iOS: https://apps.apple.com/us/app/easybike-pavlosmelas/id6480044406

Για αυτή τη νέα δυνατότητα μετακίνησης ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, δήλωσε: «Είναι καιρός να βάλουμε το ποδήλατο στη ζωή και στην καθημερινότητά μας. Αυτό που σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις είναι μια αυτονόητη συνήθεια. Το ίδιο μπορεί να γίνει και εδώ. Ξεκινάμε με ένα σύγχρονο, εύχρηστο σύστημα και δίνουμε τη δυνατότητα στον δημότη να κινηθεί με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι πόλεις δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλάζουν βήμα-βήμα. Και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα».

Τα σημεία στα οποία βρίσκονται οι σταθμοί των ποδηλάτων είναι τα ακόλουθα:

Πώς θα νοικιάσετε τοποδήλατο

Κατεβάστε την εφαρμογή EasyBike PavlosMelas στο κινητό σας τηλέφωνο και δημιουργήστε λογαριασμό συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία. Πριν την πρώτη ενοικίαση θα χρειαστεί να πιστοποιήσετε τον λογαριασμό σας. Επιλέξτε από το μενού της εφαρμογής, την καρτέλα «Ο λογαριασμός μου» και στη συνέχεια επιλέξτε «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ». Επιλέξτε «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ TAXISNET». Στη συνέχεια συμπληρώστε τα προσωπικά σας διαπιστευτήρια (Χρήστης και Κωδικός) στα αντίστοιχα πεδία στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και επιλέγετε «Σύνδεση». Εφόσον έχετε συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία σας, η διαδικασία πιστοποίησης ολοκληρώνεται αυτόματα. Μεταβείτε σε έναν από τους διαθέσιμους σταθμούς ποδηλάτων και ενεργοποιήστε τις λειτουργίες δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, εύρεσης τοποθεσίας (GPS) και Bluetooth στο τηλέφωνό σας. Μέσω της εφαρμογής easybike σαρώστε τον QR κωδικό που βρίσκεται πάνω στο ποδήλατο και περιμένετε μέχρι το σύστημα να ξεκλειδώσει το ποδήλατο. Είστε έτοιμοι! Παραλάβετε το ποδήλατο από την θέση κλειδώματος, τραβώντας το προς τα πίσω.

Πώς θα επιστρέψετε το ποδήλατο

Μεταβείτε σε έναν από τους διαθέσιμους σταθμούς του συστήματος. Βρείτε μια κενή θέση με πράσινες ενδείξεις LED και τοποθετήστε το ποδήλατο στην κλειδαριά, μέχρι να ασφαλίσει το ποδήλατο και να μην μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας το προς τα πίσω. Το ποδήλατο αναγνωρίζεται αυτόματα και η κλειδαριά ασφαλίζει, εκπέμποντας χαρακτηριστικό ήχο, ενώ επίσης απενεργοποιούνται και τα φώτα του ποδηλάτου. Προσοχή! Βεβαιωθείτε μέσω της εφαρμογής ότι έχει ολοκληρωθεί η ενοικίασή σας. Η μετακίνηση ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του ποδηλάτου σε έναν από τους 8 σταθμούς όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω.

Προσοχή: Αν ποδήλατο τοποθετηθεί σε Σταθμό εκτός του Δήμου Παύλου Μελά η χρέωση του ποδηλάτου συνεχίζει να υφίσταται και ο χρήστης ενδέχεται να επιβαρυνθεί την απώλεια ή φθορά του.

Η υπηρεσία προσφέρεται επτά ημέρες την εβδομάδα και υποστηρίζεται από τις 08:00 έως τις 22:00 καθημερινά. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας για λόγους συντήρησης, λόγους ανωτέρας βίας, ή απόφασης των αρμόδιων αρχών για ολική ή μερική και προσωρινή ή αορίστου χρόνου απαγόρευση της κυκλοφορίας ποδηλάτων.

Η μέγιστη χρονική διάρκεια χρήσης ποδηλάτου ανά ενοικίαση ορίζεται στις 4 ώρες. Οι χρήστες θα πρέπει εντός αυτού του χρονικού διαστήματος που έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο δωρεάν, να το επιστρέψουν σε οποιοδήποτε σταθμό ποδηλάτων και να το ασφαλίσουν σε μια κενή θέση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενοικίαση και να διακοπεί η χρέωση του ποδηλάτου σε αυτούς.

Σε περίπτωση μη επιστροφής του ποδηλάτου σε σταθμό, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ως αποζημίωση στον χρήστη το ποσό των 1.300€ για το ηλεκτρικό ποδήλατο, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του συστήματος.

Για πληροφορίες ή βοήθεια, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το Γραφείο Τηλεφωνικής Υποστήριξης στον αριθμό: 2103004741 καθημερινά από τις 08:00 έως τις 22:00.

Πληροφορίες για το σύστημα κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα: https://pavlosmelas.easybike.gr/

Η υλοποίηση του έργου χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014–2020» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.), μέσω της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» (Κωδικός ΟΠΣ 5161697).

Με την ολοκλήρωση της αρχικής φάσης, το έργο εντάχθηκε στη νέα προγραμματική περίοδο 2021–2027 ως συνεχιζόμενο (phasing), με τίτλο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων) – Β’ Φάση» (Κωδικός ΟΠΣ 6049812), στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» (ΠΕΚΑ), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Φορέας υλοποίησης του έργου: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)/Δήμος Παύλου Μελά.