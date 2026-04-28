Πάνος Κιάμος για Ακύλα: Είναι ένα πολύ περίεργο τραγούδι αλλά παρακαλάω τον Θεό να πάει καλά

Τις ευχές του για καλή επιτυχία στη Eurovision έστειλε στον Ακύλα ο Πάνος Κιάμος.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στα τηλεοπτικά συνεργεία απαντώντας και για το θέμα της πατρότητας, σχετικά με τις αξίες που επιθυμεί να μεταλαμπαδεύσει ως γονιός.

«Προσπαθούμε να περάσουμε ηθικές αξίες και να βάλουμε τις βάσεις για να μπορούνε μετά να ‘ρθούνε και να διακρίνουν το σωστό απ’ το λάθος. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό είναι», σημειώνει ο Πάνος Κιάμος.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει γονιός που να μην αγχώνεται ή να μην τον φοβίζει, να μην προβληματίζεται για το τι θα γίνει στη ζωή των παιδιών του. Ειδικά όταν βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι εναλλαγές είναι πάρα πολύ γρήγορες και από μόνο του αυτό δημιουργεί ένα άγχος. Και το άγχος, λογικό είναι, να δημιουργεί ανασφάλεια», τονίζει από την πλευρά του ο Θοδωρής Μαραντίνης που παραβρέθηκε στην ίδια εκδήλωση.

Αναφορικά με τον Ακύλα και τη φετινή μας συμμετοχή στη Eurovision, ο Πάνος Κιάμος σχολιάζει:

«Να πάει το παιδί τέλεια, εύχομαι. Κάθε χρονιά εύχομαι για τα παιδιά που αντιπροσωπεύουν τη χώρα μας να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση. Οπουδήποτε η ελληνική σημαία σηκώνεται ψηλά είναι ό,τι καλύτερο. Μέσα απ’ την καρδιά μου παρακαλάω τον Θεό και εύχομαι να πάνε όσο καλύτερα γίνεται. Εγώ δεν παρακολουθώ τη Eurovision, είναι ένα πολύ περίεργο τραγούδι αλλά εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά».