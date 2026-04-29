Εργασίες αποκατάστασης στηθαίων ασφαλείας σήμερα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Σε ποιο σημείο

Εργασίες αποκατάστασης στηθαίων ασφαλείας στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδό Λαγκαδά) και στους κλάδους σύνδεσης της οδού, στο τμήμα από το πέρας του ορίου της Εγνατίας Οδού έως τον ανισόπεδο κόμβο Ωραιοκάστρου, στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας, θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, από τις 12.00 το μεσημέρι έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.