Πεντάγωνο: Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 25 δισ. δολάρια

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έχει στοιχίσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρις στιγμής, δήλωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου, που έδωσε μια πρώτη επίσημη εκτίμηση του πολεμικού κόστους.

Ο Τζουλς Χερστ, ο οποίος ασκεί καθήκοντα ελεγκτή, είπε σε βουλευτές στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων πως το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων έχει δοθεί για πυρομαχικά.

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου και αυτήν τη στιγμή οι δύο πλευρές τηρούν μια εύθραυστη εκεχειρία.

