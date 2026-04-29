Θεσσαλονίκη: Διεθνής διάκριση για το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του νοσοκομείου “Παπανικολάου”

Σε δίκτυο νοσοκομείων που παρέχουν πιστοποιημένες υπηρεσίες επεμβατικής ογκολογίας ανήκει πλέον το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».

Για την υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περίθαλψη και φροντίδα του ασθενή στο πεδίο της επεμβατικής ογκολογίας αναγνωρίστηκε το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του Ακτινολογικού Εργαστηρίου από το Δίκτυο IASIOS, στο οποίο είναι πλέον μέλος οδεύοντας προς την απόκτηση πλήρους πιστοποίησης στο άμεσο μέλλον. Το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας με τον πλούσιο φάκελο που παρουσίασε, κέρδισε μία από τις πέντε διαθέσιμες ευρωπαϊκές υποτροφίες, χάρη στην οποία δρομολογήθηκε η ένταξη του στο δίκτυο νοσοκομείων του IASIOS.

Πρόκειται για το μοναδικό παγκοσμίως σύστημα διαπίστευσης νοσοκομείων με σύστημα αξιολόγησης στοχευμένο στην επεμβατική ογκολογία. Προσφέρει διεθνή αναγνώριση για παροχή υψηλών υπηρεσιών επεμβατικής ακτινολογίας.

Το τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του ΓΝΘ “Γ . Παπανικολάου” στελεχώνεται από τρεις πιστοποιημένους επεμβατικούς ακτινολόγους με μεγάλη εμπειρία, οι οποίοι πραγματοποιούν καθημερινά ένα ευρύ φάσμα επεμβάσεων (θερμικές καταλύσεις όγκων, αντιμετώπιση πόνου, επεμβάσεις μυοσκελετικού, χημειοεμβολισμούς, εμβολισμούς, αγγειοπλαστικές, βιοψίες, παροχετεύσεις). Συνιστά κέντρο αναφοράς εξυπηρετώντας καθημερινά δεκάδες ασθενείς από όλα τα νοσοκομεία της Β. Ελλάδας. Από το 2023 έχει αναγνωριστεί μετά από έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) ως κατάλληλο Κέντρο Εκπαίδευσης στην επεμβατική ακτινολογία.

Η ένταξη του Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας στο σύστημα IASIOS θα επιτρέψει την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σημαντικό όφελος στον ογκολογικό ασθενή στο πλαίσιο του δημόσιου συστήματος υγείας.

Ο ρόλος της επεμβατικής ογκολογίας

H επεμβατική ογκολογία αποτελεί τμήμα της επεμβατικής ακτινολογίας, εξελίσσεται ταχέως και σκοπός της είναι να προσφέρει στους ογκολογικούς ασθενείς ελάχιστα παρεμβατικές θεραπείες σε συνεργασία πάντα με τις υπόλοιπες ειδικότητες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση τους.

Ο ρόλος του επεμβατικού ακτινολόγου στην αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενή μπορεί να είναι θεραπευτικός με σκοπό την πλήρη θεραπεία ή παρηγορητικός με σκοπό να ανακουφίσει τα συμπτώματα της νόσου και να αποτρέψει επικείμενα συμβάντα. Η συμβολή είναι γρήγορη και άμεση σε έναν ιδιαίτερα επιβαρυμένο πληθυσμό, όπως είναι οι ογκολογικοί ασθενείς.

Τα μεγάλα πλεονεκτήματα των θεραπειών της επεμβατικής ογκολογίας είναι ότι έχουν πολύ μικρό ποσοστό επιπλοκών, ταχεία ανάρρωση των ασθενών, λιγότερες μέρες νοσηλείας και συνολικά μικρότερο κόστος από τις συμβατικές χειρουργικές τεχνικές, που σε πολλές περιπτώσεις ογκολογικών ασθενών είναι και ανέφικτες.