Σε ρυθμούς ΠΑΟΚ η Θεσσαλονίκη: Στήνεται η γιγαντοοθόνη στη Ναυαρίνου για τον σπουδαίο τελικό στο μπάσκετ – Δείτε εικόνες

Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε το βράδυ ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, με την ομάδα του Παντελή Μπούτσκου να αντιμετωπίζει την Μπιλμπάο στην Ισπανία (21:00) για τον μεγάλο τελικό του FIBA Europe Cup.

Η Θεσσαλονίκη κινείται ήδη σε «ασπρόμαυρους» ρυθμούς, καθώς στο κέντρο της πόλης και πιο συγκεκριμένα στη πλατεία Ναυαρίνου, έχει ξεκινήσει να στήνεται η γιγαντοοθόνη, από όπου θα μπορεί ο κόσμος και ιδιαίτερα οι φίλοι του «Δικεφάλου» να παρακολουθήσουν τον σπουδαίο αυτόν τελικό. Μάλιστα από νωρίς έχουν συγκεντρωθεί κάποιοι οπαδοί κρατώντας πανό και ασπρόμαυρες σημαίες, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να γεμίσει από κόσμο η πλατεία.

Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ με το 79-73 της πρώτης αναμέτρησης στις αποσκευές του, ευελπιστεί να φτάσει στην κατάκτηση του πρώτου του ευρωπαϊκού τροπαίου μετά το 1994.

Τέλος εφόσον αυτό επιτευχθεί, αναμένεται μετά το τέλος του παιχνιδιού να στηθεί «ασπρόμαυρο πάρτι» στον Λευκό Πύργο μέχρι και τα ξημερώματα.