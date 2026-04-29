Πρωτοδικείο Αθηνών: Είχαμε ζητήσει εγγράφως την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας

Ανακοίνωση σχετικά με η εισβολή του 89χρονου, ο οποίος πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερα άτομα χωρίς κανείς να τον σταματήσει, εξέδωσε ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χριστόφορος Λινός.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η διοίκηση του Πρωτοδικείου είχε ζητήσει εγγράφως την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας στον χώρο και πώς δεν ήταν επιλογή της Διοίκησης του Πρωτοδικείου η μη λειτουργία σημείων και συσκευών ελέγχου στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, όπως έχει ανφερθεί.

Την ανακοίνωση υπογράφει ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, Εφέτης, Χριστόφορος Λινός.

Η ανακοίνωση του Πρωτοδικείου

«Σχετικά με την ένταση επεισοδίων που συνέβησαν χθες, 28.4.2026, στο Πρωτοδικείο Αθηνών και ειδικότερα στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως, εξαιτίας των οποίων τραυματίστηκαν τέσσερις δικαστικοί υπάλληλοι εν ώρα καθήκοντος, επισημαίνονται τα εξής:

Από τις 16.9.2024 και ως συνέπεια της ενοποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, μεγάλο μέρος του πολιτικού τμήματος του Πρωτοδικείου μεταστεγάστηκε στις εγκαταστάσεις του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών. Το γεγονός αυτό είχε ως φυσική συνέπεια τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των δικαστών, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων και πολιτών που προσέρχονται εκεί καθημερινά και συνακόλουθα την κατακόρυφη αύξηση των απαιτήσεων ασφάλειας του χώρου.

Τα αιτήματα για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας

Για τον λόγο αυτό, η Διοίκηση του Πρωτοδικείου ήδη από τις 24.10.2024 είχε αρμοδίως ζητήσει εγγράφως την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας στον ανωτέρω χώρο και μάλιστα την ενεργοποίηση των ευρισκομένων στη συμβολή των οδών Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Λουκάρεως –και επί ετών εγκαταλελειμμένων– φυλακίων, με την τοποθέτηση σε αυτά συσκευών X-Ray, αλλά και τη λήψη περαιτέρω μέτρων ασφάλειας.

Ωστόσο, επειδή κάτι τέτοιο ευλόγως δεν μπορούσε να υλοποιηθεί άμεσα, η Διοίκηση του Πρωτοδικείου ζήτησε την παρουσία στον χώρο έστω τριμελούς αστυνομικής δύναμης, προκειμένου να υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη επιτήρηση. Πράγματι, στη συνέχεια διατέθηκαν δύο αστυνομικοί και συγκεκριμένα ένας αστυνομικός της Ελληνικής Αστυνομίας και ένας δικαστικός αστυνομικός, οι οποίοι όμως αργότερα περιορίστηκαν σε έναν και από τον Οκτώβριο του 2025 απομακρύνθηκαν αμφότεροι από τις υπηρεσίες τους, χωρίς έκτοτε να αντικατασταθούν από άλλους.

Στη συνέχεια και αφού, κατόπιν σχετικών ενεργειών και αιτημάτων της Διοίκησης του Πρωτοδικείου, ολοκληρώθηκε ήδη από τις αρχές του τρέχοντος έτους η τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού και στα δύο προαναφερόμενα φυλάκια, ώστε να μπορέσουν να αποδοθούν σε χρήση, εκείνα δεν επανδρώθηκαν έως σήμερα με το απαιτούμενο αστυνομικό προσωπικό.

Κατά συνέπεια, από την παράθεση των ανωτέρω γεγονότων προκύπτει ότι ουδέποτε αποτέλεσε επιλογή της Διοίκησης του Πρωτοδικείου η μη λειτουργία σημείων και συσκευών ελέγχου στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, όπως αντιθέτως και ατυχέστατα διατυπώθηκε σε χθεσινή δημοσιογραφική εκπομπή, αλλά και σε χθεσινό δελτίο ειδήσεων.

Τέλος, το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου θεωρεί ελάχιστη υποχρέωσή του να εκφράσει την πλήρη συμπαράστασή του στους δικαστικούς υπαλλήλους που τραυματίστηκαν, αλλά και να εξάρει την αφοσίωση, τόσο αυτών όσο και του συνόλου των δικαστικών υπαλλήλων του Δικαστηρίου, στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.»