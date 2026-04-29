Ο Βάλτερ Ματσάρι στη Θεσσαλονίκη για τον Ηρακλή

THESTIVAL TEAM

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για λογαριασμό του Ηρακλή έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) ο Βάλτερ Ματσάρι. Ο 64χρονος Ιταλός προπονητής έχει κάνει ήδη τις πρώτες συζητήσεις για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των «κυανόλευκων» ωστόσο οριστική συμφωνία ακόμη δεν υπάρχει.

Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός που έφτασε λίγο μετά τις 19:00 στη Θεσσαλονίκη, είναι χωρίς δουλειά από τον Φεβρουάριο του 2024, όταν και είχε απομακρυνθεί από τον πάγκο της Νάπολι. Με τους «παρτενοπέι» είχε κατακτήσει το Coppa Italia το 2012 ενώ τέσσερα χρόνια νωρίτερα είχε φτάσει στον θρίαμβο στο Intertoto ευρισκόμενος στην τεχνική ηγεσία της Σαμπντόρια.

Με θητεία, ακόμη, σε Κάλιαρι, Τορίνο, Γουότφορντ, Ίντερ, Ρετζίνα, Λιβόρνο Πιστοϊέζε και Ατσιρεάλε συνολικά έχει κοουτσάρει σε 760 αγώνες με απολογισμό 295 νίκες, 220 ισοπαλίες και 245 ήττες. Ένας από τους πλέον διακεκριμένους προπονητές στη γειτονική χώρα με μεγάλη καριέρα κι ενδεχόμενη πρόσληψή του από τον «Γηραιό» σίγουρα θα κάνει τον γύρο της Ευρώπης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Βάλτερ Ματσάρι Ηρακλής

