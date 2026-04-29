Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός ο 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στα Μακρίσια Ηλείας, καθώς ο 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όπου ο ανήλικος κινούνταν με πατίνι. Στην προσπάθειά του να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο πάνω στο οδόστρωμα, βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 13χρονος να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί δεν κατάφερε να επιβιώσει και υπέκυψε στα τραύματά του.