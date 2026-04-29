Συνάντηση της Κ. Νοτοπούλου με τη διοίκηση και εκπροσώπους εργαζομένων στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”

Το Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη επισκέφτηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Α΄ Θεσσαλονίκης και Τομεάρχης Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου ενημερώθηκε από τον Διοικητή κ. Χρήστο Δόντσο και την Αναπληρώτρια Διοικήτρια κ. Νικολέττα Κράββα για την εξέλιξη χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάπτυξης έργων όπως η ανακαίνιση κλινικών, εξωτερικών ιατρείων, ΤΕΠ και του εξωτερικού χώρου του Νοσοκομείου, καθώς και για τον προγραμματισμό προσλήψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Τόνισε το ειλικρινές της ενδιαφέρον για τη Δημόσια Υγεία, την ανάγκη για στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας ώστε η Πολιτεία να διασφαλίζει σε κάθε πολίτη το Δημόσιο αγαθό της Υγείας, την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως οι μεγάλες λίστες αναμονής, το φαινόμενο του brain drain των ιατρών, των ικανοποιητικών αποδοχών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και των εργασιακών τους σχέσεων.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της κ. Νοτοπούλου, “στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων η βουλευτής ενημερώθηκε για τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό που εντοπίζονται κυρίως σε αναισθησιολόγους και ακτινολόγους, καθώς και σε νοσηλευτές όλων των βαθμίδων. Για τη μεγάλη λίστα αναμονής στα χειρουργεία που φτάνει τους 6 μήνες, αλλά και για ιδιαίτερα θέματα στις υποδομές όπως η ύπαρξη ενός μόνο ασανσέρ στον χώρο των κλινικών και των χειρουργείων, με αποτέλεσμα αυτό να είναι γενικής χρήσης με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και υγιεινή ασθενών, προσωπικού και επισκεπτών”.

“Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελεί το θέμα του πάρκινγκ για εργαζόμενους, ασθενείς και επισκέπτες, καθώς το Νοσοκομείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και για πολλούς από αυτούς, που είναι κάτοικοι περιοχών που δεν εξυπηρετεί το ΜΕΤΡΟ ή η σύνδεση μέσω ΟΑΣΘ απαιτεί την αλλαγή περισσότερων του ενός λεωφορείων, αναδεικνύεται σε καθημερινό, οξυμένο πρόβλημα”, σημειώνει επίσης η Κατερίνα Νοτοπούλου.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύτηκε για την ανάδειξη των θεμάτων και τη συνδρομή για την επίλυσή τους εντός και εκτός κοινοβουλίου.

Από μεριάς του Σωματείου Εργαζομένων συμμετείχαν ο Πρόεδρος Γιάννης Βασιλειάδης, τα μέλη του ΔΣ Έλενα Αλιχανίδου, Γιάννης Γαϊτατζής, Γιώργος Γαρουφίδης, και το μέλος της ΠΟΕΔΗΝ Γιάννης Στραγαλάκης.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχαν ο συντονιστής της ΝΕ Α΄ Θεσσαλονίκης Χρήστος Κολοκυθάς και το μέλος της ΚΕ Μαρία Τοπαλίδου.