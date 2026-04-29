Πτολεμαΐδα: Τσάκωσαν εισπράκτορες συμμορίας που εξαπατούσε πολίτες – Η παρατηρητικότητα περιοίκων που κινητοποίησε τις Αρχές

Ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ) του Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας, συνελήφθησαν άμεσα χθες το απόγευμα στην πόλη της Πτολεμαΐδας, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 24 και 26 ετών, μέλη εγκληματικής οργάνωσης , για 2 περιπτώσεις απόπειρας τηλεφωνικών απατών, που διαπράχθηκαν σε βάρος 2 ανυποψίαστων πολιτών στην Πτολεμαΐδα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα αδικήματα της απόπειρας απάτης κατά συναυτουργία και ένταξής τους σε εγκληματική οργάνωση (συμμορία), ενώ για την ίδια υπόθεση, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη 2 μελών της συμμορίας, ενός άνδρα και μίας γυναίκας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην πρώτη περίπτωση, χθες το μεσημέρι άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε σε 67χρονη ημεδαπή και υπό την απειλή κατά της ζωής της, της απαίτησε το χρηματικό ποσό των -100.000- ευρώ, ενώ ακολούθως της τηλεφώνησε άγνωστη γυναίκα προσποιούμενη την αστυνομικό και την προέτρεψε να τοποθετήσει όλα τα χρήματα και τα χρυσαφικά που είχε στην οικία της, σε μία σακούλα και να τα κρεμάσει σε κάδο απορριμμάτων, πλησίον της οικίας της. Ακολούθως, η 67χρονη τοποθέτησε το χρηματικό ποσό 1.300 ευρώ και όλα της τα χρυσαφικά, σε σακούλα και τα κρέμασε στον κάδο, όμως περίοικοι αντιλήφθηκαν την σε βάρος της απάτη και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Στη δεύτερη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, άγνωστη γυναίκα τηλεφώνησε σε 57χρονη ημεδαπή και υποδυόμενη συγγενικό της πρόσωπο (την υποτιθέμενη κόρη) την προέτρεψε να συνομιλήσει με άγνωστο άνδρα προσποιούμενο τον ιατρό, ο οποίος με το πρόσχημα σοβαρού τραυματισμού και της άμεσης χειρουργικής επέμβασης αυτής, της απαίτησε το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ. Ακολούθως, η 57χρονη συγκέντρωσε το ποσό των 5.000 ευρώ μαζί με χρυσαφικά και ανέμενε περαιτέρω οδηγίες, σχετικά με την παράδοσή τους.

Στη συνέχεια οργανώθηκε άμεσα αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ εντόπισε στην Πτολεμαΐδα, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με οδηγό τον 24χρονο και συνεπιβάτη τον 26χρονο, οι οποίοι και αδυνατούσαν να δικαιολογήσουν την παρουσία τους, στην πόλη της Πτολεμαΐδας και τους οδήγησαν στο Τ.Δ.Ε.Ε. Εορδαίας.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι, οι προαναφερόμενοι, είχαν το ρόλο του «εισπράκτορα» στις δύο απόπειρες τηλεφωνικών απατών και συνελήφθησαν, ενώ ο 24χρονος κατά τη σύλληψή του προέβαλε αντίσταση και άσκησε βία σε βάρος αστυνομικού και σχηματίσθηκε επιπλέον, σε βάρος του δικογραφία και για το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Κατασχέθηκαν το όχημα, ως μέσο μετάβασης των συλληφθέντων στον τόπο τέλεσης της αξιόποινης πράξης και -2- κινητά τηλέφωνα.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών, συνεχίζονται.

Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.