Τέμπη: Το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα για αποζημιώσεις και παραιτείται από όσα έχουν ήδη ασκηθεί

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τον χαρακτηρισμό του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 ως υπόθεσης ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας, καθώς και για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων από τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης στις σχετικές δικαστικές υποθέσεις.

Η ρύθμιση αφορά τις αποζημιώσεις που επιδικάζονται στους συγγενείς των θυμάτων για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν, καθώς και για ηθική βλάβη στους τραυματίες. Στο πλαίσιο αυτό, το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα κατά των σχετικών αποφάσεων, ενώ θα παραιτείται και από όσα έχουν ήδη ασκηθεί, ώστε να μην παρατείνονται οι δικαστικές διαδικασίες και η ταλαιπωρία των ανθρώπων που επλήγησαν.

Η κατεύθυνση αυτή είχε προαναγγελθεί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και εντάσσεται σε μια σταθερή προσπάθεια της Πολιτείας τα τελευταία χρόνια να στηρίζει ουσιαστικά όσους βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες τραγωδίες. Στο ίδιο πνεύμα είχαν κινηθεί και οι αποφάσεις για το Μάτι και τη Μάνδρα, με στόχο να περιοριστεί η πολύχρονη δικαστική ταλαιπωρία των πληγέντων, ενώ και για τις πρώτες εκδικασθείσες αποφάσεις αποζημιώσεων για τα Τέμπη, το δημόσιο είχε αποσυρθεί από το δικαίωμα άσκησης αναίρεσης, κατόπιν παρότρυνσης του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Με την έγκριση της εισήγησης αυτής, η κυβέρνηση επιβεβαιώνει τη βούλησή της να αντιμετωπίζει με ενιαίο και δίκαιο τρόπο υποθέσεις με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, με βάση και τον νέο νόμο-πλαίσιο που εισήγαγε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ψηφίστηκε από τη Βουλή, διασφαλίζοντας αφενός την ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης και αφετέρου την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης για τις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Ν. Δένδιας: Θα προστατεύσουμε το Αιγαίο πολύ καλύτερα από ό,τι μέχρι σήμερα αλλά με έναν πολύ πιο σύνθετο τρόπο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Τρεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ένοπλη επίθεση 89χρονου στην Αθήνα: Η καλοσχεδιασμένη διαφυγή και η σύλληψη μετά από 6 ώρες – Άφησε βαλίτσα με 3.000 ευρώ σε ταξί

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

H Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον πατέρα της σε μία σπάνια φωτογραφία στα Καμένα Βούρλα – “Το καλό θα νικήσει”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Δύο νέες προκηρύξεις για παιδίατρο στο νοσοκομείο Ζακύνθου, μετά τα τραγικά γεγονότα με τη γιατρό

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στη μητέρα του 5χρονου που έμεινε μόνος στο σπίτι και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι