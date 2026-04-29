Eurovision 2026: Η πανέξυπνη κίνηση του Akyla που τον έστειλε στην 3η θέση στα στοιχήματα

Βρισκόμαστε πλέον ούτε δύο εβδομάδες μακριά από την πρώτη εμφάνιση του Akyla στη Eurovision στον Α’ Ημιτελικό στις 12 Μαΐου. Οπότε είναι τουλάχιστον θετικό ότι αυτή την στιγμή ο Akylas με το «Ferto» είναι πιο ψηλά από ποτέ στα στοιχήματα. Πρώτα τον είδαμε να ξεκολλάει από την πέμπτη θέση μετά από καιρό και τώρα έχει «σκαρφαλώσει» στην τρίτη θέση.

Τι έγινε, όμως, ξαφνικά και ο Akylas άρχισε να ανεβαίνει στα προγνωστικά; Οι φαν της Eurovision έχουν πλέον μία καλύτερη εικόνα του τι ακριβώς θα δουν από εκείνον στην σκηνή της Βιέννης.

Η πρόβα που άλλαξε τις ισορροπίες

Όχι, ο Akylas δεν έχει ταξιδέψει ακόμα στην πρωτεύουσα της Αυστρίας και δεν έχει κάνει καμία επίσημη πρόβα εκεί. Πραγματοποιήθηκε, όμως, τη Δευτέρα 27 Απριλίου η stand-in πρόβα του «Ferto» και όλων των διαγωνιζόμενων τραγουδιών. Η πρόβα, δηλαδή, στην οποία επαγγελματίες performers ακολουθούν τις οδηγίες, που έχει δώσει η αποστολή κάθε χώρας, και αναπαριστούν ουσιαστικά όλο το act, που οι διαγωνιζόμενοι θα παρουσιάσουν στην σκηνή της Βιέννης τον Μάιο.

Ένας σκοπός της stand-in πρόβας είναι, προφανώς, πρακτικός. Να δουν, δηλαδή, αν όλα τεχνικά βγαίνουν, όπως πρέπει, και αν οι υπεύθυνοι από κάθε χώρα θέλουν κάτι να έχει διορθωθεί, πριν ταξιδέψουν και ξεκινήσουν οι κανονικές πρόβες. Ο άλλος σκοπός, όμως, είναι να αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν προς τα έξω κάποιες πληροφορίες για τις εμφανίσεις κάθε χώρας. Πληροφορίες, που μπορούν να αλλάξουν όλη τη μέχρι τώρα δυναμική.

Αυτό φαίνεται να έχει συμβεί και με την Ελλάδα και τον Akyla. Σύμφωνα με πηγή της εφημερίδας «Έθνος» από την αυστριακή παραγωγή, η stand-in πρόβα του «Ferto» πήγε αρκετά καλά και ήταν ανάμεσα σε αυτές, που ξεχώρισαν. Η εμφάνιση του Akyla δεν θα έχει κάποια ιδιαίτερη καινοτομία, αλλά είναι καλοδουλεμένη και καταφέρνει να αναδείξει πλήρως το τραγούδι. Η πηγή της εφημερίδας, μάλιστα, μίλησε για μία από τις «πιο ολοκληρωμένες ελληνικές παρουσίες των τελευταίων ετών».

