Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 29η Απριλίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 29 Απριλίου:

1091 Λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη διεξάγεται η μάχη στο Λεβούνιο. Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αλέξιος Α’ ο Κομνηνός νικά του Πετσενέγκους και τους εξαφανίζει από την ιστορία.

1707 Τα κοινοβούλια Αγγλίας και Σκωτίας συνεδριάζουν και αποφασίζουν την ένωση των περιοχών τους, σχηματίζοντας έτσι τη Μεγάλη Βρετανία.

1913 Ο Σουηδός μηχανικός Γκίντιον Σούντμπακ κατασκευάζει και πατεντάρει το φερμουάρ.

1941 Οι αρχές κατοχής στην Ελλάδα θέτουν σε κυκλοφορία παράλληλα με τη δραχμή, το μάρκο κατοχής (Reichs Kredit Kassenscheine), τη λιρέτα κατοχής, τη μεσογειακή δραχμή, το βουλγαρικό λέβα και το αλβανικό φράγκο, νομίσματα χωρίς αντίκρυσμα.

1992 Ο δήμαρχος του Λος Άντζελες κηρύσσει την πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας του κύματος βίας που ξέσπασε μετά την αθώωση τεσσάρων αστυνομικών, οι οποίοι κατηγορούνταν με αδιάσειστα στοιχεία ότι ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον μαύρο Ρόντνεϊ Κιγκ. Οι ταραχές, που θα τερματιστούν δύο μέρες αργότερα με την επέμβαση του στρατού και την απόφαση να επαναληφθεί η δίκη, αφήνουν στο Λος Άντζελες 31 νεκρούς, ενώ σε δέκα άλλες πόλεις των ΗΠΑ που επεκτάθηκαν οι ταραχές τα θύματα έφτασαν τα 44 και οι τραυματίες τους 2.000.

1995 Δέκα ημέρες μετά τον τελικό Κυπέλλου Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (1-0), άγνωστοι ξυλοκοπούν άγρια τον διαιτητή του αγώνα Φίλιππο Μπάκα, σταματώντας το ταξί που επιβαίνει.

Γεννήσεις

1899 Ντιουκ Έλινγκτον, Αμερικανός συνθέτης και πιανίστας της τζαζ. (Θαν. 24/5/1974)

1957 Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Βρετανός ηθοποιός.

1970 Ούμαν Θέρμαν, Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο.

Θάνατοι

1930 Μαρία Πολυδούρη, Ελληνίδα ποιήτρια από την Καλαμάτα, γνωστή και από το δεσμό της με τον ομότεχνό της Κώστα Καρυωτάκη. (Γεν. 1/4/1902)

1933 Κωνσταντίνος Καβάφης, Έλληνας ποιητής. (γεν. κατά το νέο ημερολόγιο: 29 Απριλίου 1863) (Γεν. 17/4/1863)

1980 Άλφρεντ Χίτσκοκ, Άγγλος σκηνοθέτης, επονομαζόμενος και «μετρ του σασπένς». (Γεν. 13/8/1899)

Γιορτάζουν

Ιάσων, Ιασωνία, Κέρκυρα, Σωσίπατρος.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Ανοσολογίας

Παγκόσμια Ημέρα Ευχής

Παγκόσμια Ημέρα Χορού