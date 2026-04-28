Βαρδακαστάνης για υποκλοπές: Αφού δεν ρίχνει φως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πάμε σε εξεταστική επιτροπή για να πέσει φως

«Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν έκανε στοιχειωδώς το απλούστερο όλων, έρευνα», «πήρε την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, η οποία έθετε και ζητήματα κατασκοπείας και θεώρησε ότι δεν είναι άξια καν διερεύνησης», ανέφερε για την υπόθεση των υποκλοπών ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στον ρ/σ Real Fm.

«Αφού δεν ρίχνει φως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πάμε σε εξεταστική επιτροπή για να πέσει φως. Στη δημοκρατία και οι κρίνοντες, κρίνονται», τόνισε.

«Εμείς δεν λέμε ούτε ζήτω η Κοβέσι, ούτε κάτω ο Τζαβέλλας. Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει θεσμική λειτουργία του κράτους δικαίου. Δηλαδή να διερευνάται η υπόθεση και να αποδίδεται δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση θα μείνει στην Ιστορία ότι τόσα στελέχη της κυβέρνησης, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων δεν πήγε ούτε ένας να ζητήσει να ερευνηθεί για ποιο λόγο ήταν στόχος», σημείωσε, ρωτώντας: «Δεν οφείλει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός;».

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «απαντώντας στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο που προηγήθηκε στη ίδια ραδιοφωνική συχνότητα και την επίθεση του στο ΠΑΣΟΚ για δήθεν αντιθεσμική στάση, ο Γραμματέας της ΚΠΕ υπογράμμισε: ‘Όταν έχουμε τον κ. Γεωργιάδη που δηλώνει ότι μπορεί να καταργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με ένα νόμο, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με έναν θεσμό της δικαιοσύνης;’».

Ο κ. Βαρδακαστάνης εκτίμησε ότι «το εκλογικό τοπίο που θα έχουμε το βράδυ των εκλογών θα είναι πολύ διαφορετικό από το δημοσκοπικό τοπίο που έχουμε σήμερα», καθώς υπάρχουν πολλές μεταβλητές στο πολιτικό σύστημα, ενώ υπογάμμισε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συνεργασίας με τη ΝΔ.

Κληθείς να σχολιάσει το «υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα», ο Γραμματέας της ΚΠΕ σημείωσε ότι «θα κριθεί όταν δούμε την μορφή που θα πάρει η πρόταση του κ. Τσίπρα στον στίβο της κοινωνίας και της πολιτικής». Σχολίασε, μεταξύ άλλων, ότι «‘αμνησία pass’ δεν υπάρχει», ότι «ο κ. Τσίπρας κρίθηκε και ως Πρωθυπουργός και ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης» και ότι «στον στίβο της κοινωνίας, της πολιτικής και της ζωής, οι πολίτες θα αποφασίσουν και θα δώσουν εντολή προς όλες τις κατευθύνσεις».