Πέγκυ Ζήνα: Η Μαρινέλλα έσωσε τη φωνή μου, μετά τη δεύτερη επέμβαση στις φωνητικές μου χορδές είχα πάθει ψυχολογικό σοκ

Πώς η Μαρινέλλα έσωσε τη φωνή της περιέγραψε η Πέγκυ Ζήνα, εξηγώντας πως μετά τη δεύτερη επέμβαση που είχε κάνει στις φωνητικές της χορδές είχε πάθει ψυχολογικό σοκ και δεν μπορούσε να τραγούδήσει όπως πριν.

Σε απόσπασμα της συνέντευξης που έδωσε η τραγουδίστρια στο Κοσμοράδιο 95,1, το οποίο προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 29 Απριλίου, δήλωσε πως η Μαρινέλλα τότε, κατά τη διάρκεια ενός τηλεφωνήματος κατάφερε να τη βοηθήσει να ξαναβρεί τον εαυτό της.

Η Πέγκυ Ζήνα ανέφερε πως τα λόγια της Μαρινέλλας, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στις 28 Μαρτίου, δεν θα τα ξεχάσει ποτέ: «Της χρωστάω τη φωνή μου, το λέω για άλλη μία φορά. Είχαμε τον ίδιο γιατρό και μετά τη δεύτερη επέμβαση που έκανα στις χορδές μου, είχα πάθει ένα ψυχολογικό σοκ και ενώ είχε πετύχει απόλυτα η επέμβαση δεν τραγουδούσα όπως με ξέρετε. Όταν πήγα στη Μαρινέλλα και της είπα ότι δεν είμαι καλά, μου είπε “μήπως να με πάρεις τηλέφωνο μετά που θα πας σπίτι;”. Εκείνο το τηλέφωνο της μιάμισης ώρας, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μου έβαλε τόσο χέρι, αλλά με χάιδευε ταυτόχρονα. Μία έκλαιγα και μία γελούσα και με έκανε και ξαναβρήκα τη φωνή μου. Με έπεισε ότι όλο αυτό ήταν ψυχολογικό και ότι με έχει καβαλήσει ο διάολος που δεν σέβομαι το δώρο που έχω στον λαιμό μου. Και μετά από εκεί και πέρα, μαγικά, βρήκα τη φωνή μου. Δεν ξαναείχα ούτε αστάθεια, ούτε κοκοράκι ούτε διακοπή ποτέ. Μετά από αυτό το τηλέφωνο, την επόμενη μέρα είχα συναυλία», είπε.

Σε άλλο απόσπασμα της συνέντευξης, η τραγουδίστρια σχολίασε την ελληνική αποστολή στη φετινή Eurovision: «Εννοείται το άκουσα το τραγούδι. Και ποιος δεν το άκουσε; Τρελαίνομαι για τον Ακύλα μου. Φαντάσου πόσο άστρο έχει αυτό το παιδί, που δεν το γνωρίζω και νιώθω τέτοια οικειότητα μαζί του, τον έχω αγαπήσει τόσο πολύ και ειδικά από τη στιγμή της γέφυρας που λέει “μαμά”, μπήκε μέσα στην καρδιά μου», δήλωσε.