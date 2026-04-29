Ο διάλογος του 89χρονου πιστολέρο με τον Εισαγγελέα: “Να σε φοβάμαι;” – “Ναι, θα σε τουφεκίσω κι εσένα”

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 89χρονος Παναγιώτης Κ. που χθες Τρίτη (28/4) έσπειρε τον τρόμο στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο και, τελικά, συνελήφθη μετά από ώρες στην Πάτρα.

Οταν ο ηλικιωμένος άνδρας έφτασε στον εισαγγελέα χαιρετούσε τα δημοσιογραφικά συνεργεία μέσα από το αυτοκίνητο, ενώ λίγο αργότερα είχε έναν ξεχωριστό διάλογο με τον εισαγγελέα.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, όταν μπήκε στο γραφείο του, ο Εισαγγελέας είπε στον 89χρονο πιστολέρο: «θα πρέπει να σε φοβάμαι;». Ο ηλικιωμένος απάντησε αμέσως: «ναι, να με φοβάσαι». Ο Εισαγγελέας αναρωτήθηκε γιατί θα έπρεπε να τον φοβάται και ο ηλικιωμένος απάντησε: «Γιατί θα σε τουφεκίσω και εσένα!».

Λίγη ώρα αργότερα, ο 89χρονος πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο, ενώ θα συνεχίσει να κρατείται ως τότε.

Ο δικηγόρος του, Βασίλης Νουλέζας μετά την προθεσμία που πήρε ο 89χρονος από τον εισαγγελέα για να απολογηθεί αύριο δήλωσε πως ο ηλικιωμένος του είπε πως «Δεν τον ενδιαφέρει η ζωή του, θα προτιμούσε να συλληφθεί και να κρατείται από τις γαλλικές αστυνομικές Αρχές».

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τι είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που έμεινε μόνος στο σπίτι και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Basket League: Πρόστιμο από την ΔΕΑΒ στον ΠΑΟΚ για το πανό στο ντέρμπι με τον Άρη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος πιστολέρο που άνοιξε πυρ σε υπηρεσία του ΕΦΚΑ και στο Εφετείο Αθηνών

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Βρετανία: Απορρίφθηκε η πρόταση έναρξης κοινοβουλευτικής έρευνας σε βάρος του Στάρμερ – Ορισμένοι εργατικοί ψήφισαν υπέρ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Έως αύριο Πέμπτη 30 Απριλίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για το Fuel Pass

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ζαχάρω: Βρήκε χειροβομβίδα την ώρα που έκανε εργασίες στο οικόπεδό του